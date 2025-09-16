نظرة فتاة داعمة لأهالي غزة تربك شرطيا إسبانيا خلال مظاهرة حاشدة

وطنا اليوم:أخجلت فتاة إسبانية داعمة لغزة شرطيًّا في إسبانيا بنظرتها الحادة ووقفتها الجادة لتتحول الثواني التي وُثقت عبر هاتف أحدهم لترند تصدر وسائل التواصل.

المقطع الذي انتشر سريعًا كان خلال إحدى مظاهرات إسبانيا المؤيدة لغزة، حيث تخرج مظاهرات عدة رافعة أعلام فلسطين ورافضة للهجوم الإسرائيلي على القطاع، وبموافقة وتنظيم حكومي إسباني.

ومؤخرًا، قطعت الجماهير الإسبانية طريق مرور فريق السباقات الإسرائيلي، خلال سباق “لافويلتا” العالمي بإسبانيا، ومنعتهم من مواصلة السباق ورفعوا أعلامًا فلسطينية، إذ إنه وقبل 3 ساعات من بدء السباق الذي كان من المفترض أن ينطلق الساعة السادسة مساء بتوقيت إسبانيا، من محطة “أتوتشا” جنوب مدريد، احتشد آلاف الإسبان على طول طريق السباق رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة، قبل أن يقطعوا الطريق تمامًا.

وفي الوقت ذاته، فإن العديد من المدن الإسبانية تشهد بشكل دوري مظاهرات حاشدة تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة، وبالتطبيق الفعلي لقرار الحكومة الإسبانية مؤخرًا بقطع جميع العلاقات السياسية والاقتصادية بشكل كامل بين إسبانيا وإسرائيل