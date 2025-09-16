74 دينارا و 40 قرشا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء 74 ديناراً و40 قرشاً لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 72 ديناراً و20 قرشاً لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 85 دينارا و 10 قروش و 60 دينارا، و 50 دينارا وعشرة قروش.