تعيينات لمدراء في الأمن العام .. اسماء

وطنا اليوم:قرر مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، الثلاثاء، إجراء التعيينات والتنقلات التالية:

عميد ناصر موسى ناصر الدفاع المدني/ مديراً

عميد فراس محمود محمد إدارة التنفيذ القضائي / مديراً

عميد ركن يوسف عبدالكريم امريحيل أكاديمية الشرطة الملكية / آمراً

عميد ياسر محمد مسعود مديرية العمليات والسيطرة / مديراً

عميد محمد عوض عبدالوالي مديرية التدريب/ مديراً

عميد يزن يحيي عبدالرحمن مديرية شرطة الزرقاء / مديراً

عميد محمود خلف علي مديرية شرطة عجلون / مديراً

عميد سامي صقر العبد مديرية شرطة شمال عمان / مديراً

عميد عمر خليفه حرب مديرية شرطة الطفيلة / مديراً

عميد رائد شحاده محمود إدارة السير / مديراً

عقيد عمر جمال علي مديرية شرطة البادية الوسطى/ مديراً

عقيد صادق امين ساري ديوان مديرية الامن العام/ مديراً

عقيد محمود حمدالله عبيد إدارة المعلومات الجنائية / مديراً

عقيد عامر حسام بدوي مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية / مديراً / ناطق إعلامي

عقيد فادي موسى بديوي إدارة الرقابة والتقييم/ مديراً

عقيد بدر ابراهيم سلامه مجموعة مراسم الامن العام / قائداً

عقيد طايل خلف سلامه إدارة الشرطة السياحية/ مديراً

عقيد ركن علي عبد المحسن حمد المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة / قائداً

عقيد ايمن عبدالله سالم إدارة النقليات / مديراً

عقيد محمد احمد علي إدارة الإقامة والحدود /مركز حدود معبر وادي الأردن / مديراً

عقيد معن علي مفضي /معهد الأمير حسين لتدريب الشرطة المستجدين / مديراً

عقيد امين علي ابراهيم كلية العلوم الشرطية / آمراً

عقيد قاضي محمد عبدالرحمن محمد / مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي

عقيد بلال محمد احمد إدارة عمليات حفظ السلام / مديراً

عقيد محمد خضر سليمان الامين العام للإتحاد الرياضي للشرطة