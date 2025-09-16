بنك القاهرة عمان
النوايسة: الرؤية الملكية داعمة لتمكين المرأة في مختلف المجالات

16 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:ثمن أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، مؤكداً أنها نجحت في تحقيق إنجازات هامة ومكتسبات ملموسة للمرأة الأردنية، مدفوعة برؤية ملكية داعمة لتمكينها في كافة المجالات.

إدماج قضايا المرأة في صلب السياسات الوطنية
وأوضح النوايسة أن اللجنة تلعب دوراً محورياً في ضمان إدماج أولويات وقضايا المرأة بشكل فعال ضمن الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط الوطنية الأردنية. وأشار إلى أن هذا الدور يضمن أن تكون حقوق المرأة وتقدمها جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

نهج تشاركي يعزز الحضور الدولي
ونوّه أمين عام وزارة الاتصال الحكومي بالنهج التشاركي الذي تتبعه اللجنة في عملها، وتعاونها المستمر مع جميع الجهات المعنية. وأكد أن هذا الأسلوب لم يسهم فقط في تحقيق مكتسبات محلية، بل عزز أيضاً من دور ومكانة المرأة الأردنية على الساحة الدولية، وعكس الصورة المتقدمة للمملكة في مجال تمكين المرأة.
وأكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، أن اللجنة تواصل جهودها لتمكين المرأة الأردنية في مختلف المجالات، وحمايتها من جميع أشكال التمييز والعنف، بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية.
وأوضحت أن أهداف اللجنة للأعوام 2020 – 2025 تركز على ضمان وصول النساء والفتيات إلى حقوقهن الإنسانية والاقتصادية والسياسية، وتمكينهن من المشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خالٍ من التمييز، إلى جانب توفير حياة آمنة بعيدة عن العنف القائم على أساس الجنس، وتعزيز الأعراف الاجتماعية الإيجابية الداعمة للمساواة بين الجنسين.
كما أشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2023 – 2025) تتضمن عدة محاور رئيسية، أبرزها: التمكين الاقتصادي، التمكين السياسي والمشاركة في صنع القرار، تعزيز الحقوق الإنسانية، مكافحة العنف ضد النساء والفتيات، الثقافة المجتمعية، إضافة إلى إدماج منظور المساواة بين الجنسين على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص


