إسبانيا تنضم لـ 4 دول أوروبية تهدد بمقاطعة يوروفيجن بسبب مشاركة الاحتلال

16 سبتمبر 2025
إسبانيا تنضم لـ 4 دول أوروبية تهدد بمقاطعة يوروفيجن بسبب مشاركة الاحتلال

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، بأن إسبانيا أصبحت خامس دولة أوروبية تلوّح بمقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” في حال مشاركة الاحتلال فيها، مما يزيد من الضغوط السياسية والثقافية على تل أبيب.
وبحسب القناة 12 العبرية، فإن مدريد انضمت إلى قائمة متنامية من الدول التي تدرس الانسحاب من المسابقة احتجاجاً على سياسات الاحتلال، والتي تضم كلاً من هولندا، وسلوفينيا، وأيسلندا، وأيرلندا.
ويأتي هذا التقرير متماشياً مع تصريحات وزير الثقافة الإسباني، إرنست أورتاسون، الذي دعا صراحة يوم أمس إلى ضمان عدم مشاركة الاحتلال في النسخة المقبلة، مؤكداً أنه إذا لم يحدث ذلك، فلا ينبغي لإسبانيا أن تشارك.
وتعكس هذه المواقف الأوروبية المتصاعدة حالة من السخط المتزايد تجاه استمرار الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وتضع ضغوطاً كبيرة على اتحاد البث الأوروبي (EBU)، الجهة المنظمة للحدث، لاتخاذ موقف واضح قبل منتصف ديسمبر المقبل، وهو الموعد النهائي الممنوح للدول للانسحاب دون عقوبات مالية


