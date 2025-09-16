تعيين العميد رائد العساف مديراً لإدارة السير

وطنا اليوم:أصدر مدير الأمن العام قراراً بتعيين العميد رائد العساف مديراً لإدارة السير، خلفاً للعميد فراس الرشيد.

وشغل العميد العساف العديد من المناصب القيادية في مديرية الأمن العام، أبرزها مدير المعهد المروري، ونائب مدير إدارة السير.

يُذكر أن العميد فراس الرشيد، المدير السابق لإدارة السير، كان له إسهامات بارزة في تطوير الخدمات التي تقدمها الإدارة، وإحداث تغييرات نوعية في أدائها.