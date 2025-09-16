الجغبير: انتخاب الرواد رئيسا للاتحاد العربي للأسمدة يثبت تطور الصناعة الأردنية

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة تسمية ممثل قطاع الصناعات التعدينية في غرفة صناعة الاردن / الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد رئيسا للدورة المقبلة 2026 – 2027، يعتبر دليلا علتى تطور الصناعة الأردنية وخصوصا صناعة الأسمدة.

واضاف الجغبير ان مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن إذ يبارك للمهندس الرواد هذا المنصب، فانه واثق من قدراته في تنمية صناعة الأسمدة في العالم العربي وتطويرها، وتعزيز التكامل والتعاون العربي بين الشركات العاملة في هذه الصناعة.

يذكر ان المهندس الرواد، هو ممثل الشركات الأردنية في مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة، وحصل على جائزة الاتحاد لأفضل بحث علمي تطبيقي في الوطن العربي لعام 2023.

يشار إلى أن الاتحاد العربي للأسمدة (AFA) هو منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست عام 1975 تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية صناعة الأسمدة في الدول العربية من خلال تطوير الإنتاج، وزيادة كفاءة الاستخدام، وتوسيع الأسواق، مع التركيز على البحث والتطوير والتكنولوجيا الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي.