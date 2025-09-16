بنك القاهرة عمان
إحباط تهريب مواد مخدرة بطائرات مسيرة

16 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها.
وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة


