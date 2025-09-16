بنك القاهرة عمان
الصحفيين تُحيل أصحاب حسابات على مواقع التواصل إلى النائب العام

16 سبتمبر 2025
الصحفيين تُحيل أصحاب حسابات على مواقع التواصل إلى النائب العام

وطنا اليوم:قدمت الوحدة القانونية في نقابة الصحفيين الأردنيين، الثلاثاء، إلى النائب العام في عمان حسن العبداللات، قائمة تضم 95 شخصًا وأصحاب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يمارسون أنشطة إعلامية وصحفية دون صفة قانونية وينتحلون مهنة الصحافة والإعلام.
وأكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، أن النقابة ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية المهنة، والتصدي لأي تجاوزات أو محاولات لانتحال صفة الصحفي، حفاظًا على حقوق الإعلاميين والصحفيين وسمعة المؤسسات الإعلامية الأردنية.
وأوضح المومني أن النقابة عملت خلال الأشهر الماضية على رصد الجهات التي تمارس أنشطة إعلامية وصحفية دون ترخيص أو صفة قانونية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تسيء للمهنة وتضعف ثقة الجمهور بالمحتوى الإعلامي مما يستدعي الحزم في مواجهتها.
وبين أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لإجراءات اتخذتها النقابة مؤخرًا، شملت التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بهذا الخصوص.
وشدد نقيب الصحفيين على أن النقابة ستواصل متابعة الملف مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة، بما يضمن بيئة إعلامية قائمة على المهنية والشفافية، ويحمي الإعلاميين والصحفيين من أي تجاوزات تسيء لمكانتهم أو تنتقص من حقوقهم القانونية.
وتمثل هذه القائمة الدفعة الثانية التي قدمتها الوحدة القانونية إلى النائب العام، بعد دفعة أولى كانت قد ضمت 33 شخصًا.
ويأتي ذلك في إطار عمل لجنة حماية المهنة، التي شكلها مجلس نقابة الصحفيين لمراقبة مخالفات انتحال الصفة الإعلامية أو الصحفية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الميدان، حيث تواصل اللجنة رصد وإعداد قوائم جديدة بأسماء المخالفين، تمهيدًا لإحالتها تباعًا إلى النيابة العامة للتعامل معها وفق القانون.


