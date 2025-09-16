ضبط عامل بوفيه يضع المخدرات في مشروبات الزبائن باليمن

وطنا اليوم:ألقت الأجهزة الأمنية في مدينة تعز اليمنية القبض على عامل في أحد البوفيهات، وذلك بعد الاشتباه في قيامه بوضع مادة “الشبو” المخدرة في المشروبات التي يقدمها للزبائن.

و جاءت هذه العملية بعد تلقي بلاغات من مواطنين تفيد بوجود أنشطة مشبوهة في أحد المحال التجارية.

تفاصيل الواقعة

أكدت شرطة تعز في بيان رسمي أن عملية الضبط تمت في إطار حملة أمنية مكثفة لمكافحة المخدرات التي تهدد أمن المجتمع وسلامة الشباب.

وأشارت الشرطة في بيان لها، إلى أنه تم العثور بحوزة المتهم على كمية من مادة “الشبو”، وتمت إحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

دعوة للتعاون المجتمعي

دعت الأجهزة الأمنية في المدينة المواطنين إلى ضرورة التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة أو سلوكيات مشبوهة، مؤكدة على دورهم المحوري في حماية المجتمع من آفة المخدرات، مشددة على استمرار حملاتها الأمنية لضبط وملاحقة مروجي هذه المواد، بهدف الحفاظ على النسيج الاجتماعي من التفكك