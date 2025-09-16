بنك القاهرة عمان
نائب سابق يعزز استثماراته في شركة حديد الأردن

16 سبتمبر 2025
وطنا اليوم:عزز النائب السابق الدكتور مصطفى ياغي استثماراته في شركة حديد الأردن، التي يرأس مجلس إدارتها عبر شراء أكثر من 10 آلاف سهم في الشركة.
وأبلغت الشركة هيئة الأوراق المالية في إفصاح، أن الدكتور ياغي اشترى 10164 سهما في الشركة ليرتفع مجموع استثماراته إلى 410844 سهما.
وبهذه الزيادة بلغت مساهمة الدكتور ياغي 1.1725% من رأسمال الشركة البالغ حوالي 35 مليون دينار/سهم


