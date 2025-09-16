بنك القاهرة عمان
الأمن: 5 وفيات و8 إصابات بحوادث سير

16 سبتمبر 2025
الأمن: 5 وفيات و8 إصابات بحوادث سير

وطنا اليوم:قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل فجر اليوم الثلاثاء مع حادث تصادم بين مركبتين في منطقة الأغوار الجنوبية باتجاه عمّان، نتج عنه 5 إصابات متوسطة، وتم إسعافهم إلى مستشفى الصافي الحكومي، وعُلِّلَ سبب الحادث بالتتابع القريب.
وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حادث تدهور لإحدى المركبات على الطريق الصحراوي، نتج عنه وفاتان، تم إخلاؤهما باتجاه مستشفى الكرك الحكومي، وعُلِّلَ سبب الحادث بالتعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ.
كما تم التعامل مع حادث تدهور لإحدى المركبات على طريق إربد ضمن اختصاص المفرق، نتج عنه إصابة متوسطة، وصدم عمود إنارة أدى إلى انقطاع أحد أسلاك الكهرباء، وإعاقة حركة السير، لحين إجراء اللازم.
من جانبها، قالت الملازم أول دعاء الهباهبة، من إدارة السير، إنه تم التعامل يوم أمس مع حادث دهس لدراجة نارية، في منطقة الرشيد، بعد إشارة المنهل، نتج عنه إصابة السائق، ووفاة المشاة، وعُلِّلَ سبب الحادث بتجاوز السرعة المقررة من قبل سائق الدراجة.
كذلك تم التعامل فجرًا، مع حادث صدم مركبة بجسم ثابت (عمود كهرباء وشجرة)، على نفق السابع باتجاه الثامن، نتج عنه وفاة شابان بعمر العشرين، وإصابتان بالغتان لآخرين بعمر العشرين أيضًا، وعُلِّلَ سبب الحادث بتجاوز السرعة المحددة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ.


وفيات
