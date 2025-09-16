وفد الإعلام الكوري الجنوبي FEBC يختتم زيارة شاملة للأردن لتعزيز السياحة الدينية والثقافية

وطنا اليوم:بدعوة من هيئة تنشيط السياحة اختتم مؤخرا وفد الإعلام الكوري الجنوبي التابع لشبكة Far East Broadcasting Company (FEBC) زيارته الرسمية للأردن، تضمنت جولة ميدانية شاملة في أبرز المواقع الدينية والتاريخية والطبيعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز صورة المملكة عالمياً كوجهة رائدة للسياحة الدينية والثقافية.

وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين اكد أن هذه الزيارة تمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ موقع الأردن على خارطة السياحة الدينية العالمية، مشيراً إلى أن المملكة تزخر بتراث روحي فريد يجعلها محطة رئيسية للحج المسيحي ووجهة يقصدها الباحثون عن الأصالة والروحانية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع الشركاء الدوليين لتعزيز حضور الأردن كبلد يوازن بين التاريخ والحداثة، وبين الروحانية والانفتاح على العالم.

من جانبه، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات إن زيارة وفد شبكة FEBC تعكس ثقة المؤسسات الإعلامية العالمية بالمكانة السياحية للأردن، مبيناً أن الهيئة حرصت على إعداد برنامج شامل يتيح للوفد الاطلاع على التجربة السياحية الأردنية بجوانبها كافة.

وأكد أن هذه الزيارة ستسهم في فتح قنوات إعلامية واسعة مع كوريا الجنوبية والعالم، بما يعزز من تدفق رحلات الحج المسيحي والسياحة الثقافية إلى المملكة.

وكان على رأس الزيارة ممثل شبكة FEBC في كوريا الجنوبية، القس جون كيم، بمشاركة وفد إعلامي متخصص من الشبكة، التي تعد واحدة من أبرز المنصات الإعلامية المسيحية العالمية، وتغطي قارات متعددة برسائل السلام والإيمان.

وشهدت الزيارة جولة ميدانية لأكثر من 16 موقعاً دينياً وتاريخياً وطبيعياً، شملت جبل نيبو، كنيسة الخارطة، البتراء ووادي رم، موقع المغطس، مادبا، قلعة مكاور، تل مار إلياس، تلفريك عجلون، ومزار سيدة الجبل في عنجرة، إضافة إلى لقاءات مع رجال الدين المحليين وتوثيق تجارب روحانية وإعلامية متنوعة. كما شارك الوفد في طقوس تجديد نذور المعمودية لاثنين من أعضائه في المغطس، في مشهد ذو رمزية عالية.

وجرت الزيارة ضمن برنامج مدروس بعناية من قبل هيئة تنشيط السياحة؛ لتقديم تجربة متكاملة تجمع بين الروحانية، الثقافة، والتجارب السياحية الفريدة.

وتوزعت محطات الزيارة بين المواقع التاريخية والدينية في مادبا، وادي رم، البتراء، عجلون، جبل نيبو، ومناطق أخرى، مع التركيز على إبراز الطبيعة الخلابة والمواقع المُقدّسة في الأردن.

وتم تنظيم برنامج ميداني متكامل، ضم تصويراً إعلامياً شاملاً، وتسجيل شروحات صوتية من القس جون كيم، لتوضيح الرسائل الإيمانية والرمزية للمواقع. كما تم توثيق الأنشطة التفاعلية، لقاءات رجال الدين، والطقوس الروحية؛ لتقديم تجربة إعلامية وروحية متكاملة تصل لملايين المشاهدين في كوريا الجنوبية والعالم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود هيئة تنشيط السياحة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة للحج المسيحي والسياحة الثقافية، ونقل رسالة عالمية عن الأردن كبلد السلام والتعايش بين الثقافات. كما تهدف الزيارة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الإعلامي والديني بين FEBC والأردن، بما يشمل إنتاج محتوى إعلامي يُبرز القداسة والثقافة والتاريخ العريق للمملكة.

وتم الاتفاق المبدئي على تنظيم سلسلة ندوات توعوية وبرامج إعلامية مشتركة مع FEBC لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحة دينية رائدة، إضافة إلى ورش عمل مستقبلية تجمع كبار الفاعلين في القطاع السياحي الأردني مع نظرائهم في كوريا؛ بهدف دعم رحلات الحج المسيحي وتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي.

تُعد شبكة Far East Broadcasting Company (FEBC) من أبرز المؤسسات الإعلامية المسيحية في العالم، إذ تأسست عام 1945 في كوريا الجنوبية، وتبث رسائلها الروحية والثقافية عبر الإذاعة والتلفزيون والمنصات الرقمية إلى ملايين المتابعين في آسيا والعالم. وتتمتع الشبكة بمكانة مؤثرة لدى المجتمعات المسيحية، حيث تسهم في نشر قيم السلام والإيمان وتعزيز التبادل الثقافي والديني عالمياً.