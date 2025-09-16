الرواد رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة للدوره المقبله 2026-2027

وطنا اليوم:انتخب مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد رئيسا لمجلس الاتحاد للدورة المقبلة 2026-2027.

وجاء انتخاب المهندس الرواد خلال اجتماع المجلس الذي عقد مساء اليوم في المملكة المغربية ، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الصناعي والزراعي في العالم العربي.

و يعد انتخاب المهندس الرواد لهذا المنصب لإسهاماته البارزة في تعزيز مكانة شركة مناجم الفوسفات الأردنية وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وللثقة بقدرته وكفاءته على تطوير قطاع الأسمدة في الوطن العربي.

ويذكر أن الاتحاد العربي للأسمدة كان قد انتخب العام الماضي المهندس الرواد نائبا لرئيس الاتحاد العربي للأسمدة و تسميته منذ عدة سنوات ممثلًا للشركات الأردنية في مجلس إدارة الاتحاد، وحصل على جائزة الاتحاد لأفضل بحث علمي تطبيقي في الوطن العربي لعام 2023 .

و يشار إلى أن الاتحاد العربي للأسمدة (AFA) هو منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست عام 1975 تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ويهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية صناعة الأسمدة في الدول العربية من خلال تطوير الإنتاج، وزيادة كفاءة الاستخدام، وتوسيع الأسواق، مع التركيز على البحث والتطوير والتكنولوجيا الحديثة وتحقيق الأمن الغذائي.

و يضم الاتحاد شركات عربية وأجنبية في مجال الأسمدة ومجالاتها ذات العلاقة، وهو لا يمارس أعمالاً تجارية لتحقيق الربح الذاتي.

كما يهدف إلى تنمية وتطوير صناعة الأسمدة ويسعى لتطوير الصناعة من خلال تحسين الإنتاج، وزيادة الكفاءة في استخدام الأسمدة، وتوسيع الأسواق ويعمل على تكثيف وتنسيق التعاون بين المؤسسات والشركات العربية في مجالات صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها ،ويوفر فرصا لأعضائه للاستفادة من التطورات في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في صناعة الأسمدة.

ويسهم الاتحاد في تدعيم الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي،

ويضم في عضويته 122 شركة عربية وأجنبية من 33 دولة، تعمل في مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها.

ويعمل الاتحاد تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.