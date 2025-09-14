كابيتال بنك يعزز استثماراته في الكفاءات الشابة ويطلق أكاديمية كابيتال

وطنا اليوم:في إطار استراتيجيته الشاملة لتأهيل وتطوير القدرات والكفاءات الشابة، أعلن أطلق كابيتال بنك عن إطلاق “أكاديمية كابيتال”، كابيتال بنك “أكاديمية كابيتال”تين المتخصصةتين بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بهدف تأهيل وتمكين الخريجين الجدد، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في بيئة العمل المصرفي والرقمي المتغيرة.

فقد أعلن كابيتال بنك عن إطلاق “أكاديمية كابيتال”، و”أكاديمية البيانات” بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية IBS.

وتهدف “أكاديمية كابيتال” في مساريها الخاصين بالأعمال والبيانات المبادرة التدريبية المتخصصة التي تهدف إلى استقطاب نخبة من الخريجين من الجامعات الأردنية والدولية، وتأهيلهم من خلال برنامج متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، والتدريب الميداني المباشر داخل إدارات البنك المختلفة، بهدف تطوير مهاراتهم الفنية والشخصية والعملية، وتمكينهم من الانخراط الفعلي في سوق العمل المصرفي.

وتسعى “أكاديمية كابيتال” إلى تمكين الشباب حديثي التخرج من خلال برنامج شامل ومتكامل صُمم خصيصاً لتأهيلهم للعمل ضمن إدارات الأعمال المختلفة في البنك، بحيث يجمع البرنامج بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ويمنح المشاركين فرصة التدريب العملي المباشر والتعرف على واقع العمل المصرفي عن قرب.

ويمتد المسار الخاص بالأعمال يمتد البرنامج على أربع مراحل رئيسة تبدأ بتدريب تقني متخصص بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، حيث ويتناول هذا المحور موضوعات أساسية رئيسية تشمل: أساسيات العمل المصرفي، الأنظمة والتشريعات والامتثال، التميز في المبيعات والخدمات، التحول الرقمي والمصرفية الرقمية، إضافة إلى التركيز على الخدمات المصرفية المؤسسية والخدمات المصرفية للأفراد، وأساسيات الخزينة.

كما يشتمل البرنامج أيضاً على معسكر مكثف لتطوير المهارات الشخصية والسلوكية، يهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجالات متنوعة مثل التفكير النموي والوعي الذاتي، الإقناع والتأثير، مهارات العرض والتحدث أمام الجمهور، الذكاء العاطفي، التواصل الفعّال وآداب العمل، التفكير المرتكز على العميل، التعاون والعمل الجماعي، إدارة الضغوط، وبناء العلاقات المهنية والهوية الشخصية.

ويحصل المشاركون على تدريب عملي فعلي داخل إدارات البنك المختلفة، من خلال برنامج تدريبي ميداني (On Job Training) يتيح لهم تطبيق المهارات الفنية التي اكتسبوها، والتعامل مع أنظمة البنك وسياساته وإجراءاته، ما يعزز جاهزيتهم للانخراط الفوري في سوق العمل.

أما المسار الخاص وفي خطوة موازية، أطلق كابيتال بنك أيضاً “أكاديمية بالبيانات والذكاء الاصطناعي ” (Data Academy) ضمن برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي يهدف (GenAI)، وذلك بالتزامن مع إطلاق “أكاديمية الأعمال”. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين المواهب الشابة من اكتساب المهارات العملية في مجالات تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الناشئة، من خلال مزيج من الورش التدريبية، بالتعاون مع معهد IBS، وتجربة التعلم العملي (Shadowing) مع فريق البيانات في البنك، إلى جانب برنامج متخصص ومكثف في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقد التحق بالدفعة الأولى من مسار البيانات “أكاديمية البيانات” خمسة خريجين جدد، بدأوا رحلتهم التدريبية لاكتساب مهارات تحليل البيانات واستخدام أدوات GenAI وتطبيق التفكير التحليلي في بيئة العمل اليومية، فيما يُمثل محطة محورية ضمن مساعي البنك نحو التحول الرقمي المستدام.

وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة إدارة الموارد البشرية في كابيتال بنك هيا أبو عطا، ، على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب، مشيرة إلى أن ورأس المال البشري، الذي يُعد العمود الفقري لكل تطور ونمو مستقبلي، موضحة بأن تمكين الشباب والموظفين لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يتطلب توفير بيئة عملية وتجريبية حقيقية تصقل المهارات وتفتح آفاقاً مهنية واعدة. فيما

وأشارت أبو عطا إلى أن البرامج في أكاديمية كابيتال وأكاديمية البيانات صُممت لتكون منصات تعلم مبتكرة تدعم رؤية كابيتالال بنك في إعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية والرقمية القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة، والمساهمة الفاعلة في قيادة مستقبل القطاع المالي محلياً وإقليمياً.

وتعكس هذه المبادرات الطموحة رؤية كابيتال بنك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمار في الشباب والموارد البشرية، والحرص على توفير مسارات مهنية نوعية تواكب التحول الرقمي وترتكز على التأهيل الحقيقي.