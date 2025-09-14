إحالة 16 عميدا و11 عقيدا في الأمن العام إلى التقاعد .. أسماء

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء إحالة عدد من ضباط الأمن العام التالية أسمائهم للتقاعد:

عميد خليفه غالب يعقوب

عميد ايمن محمد خليل

عميد خليل عبدالفتاح ضامن

عميد عماد رضا ساري

عميد فهد عبدالحميد مضفي

عميد وصفي حسين سليمان

عميد معن مشهور صالح

عميد ركن ينال صايل حمد

عميد امجد جميل احمد

عميد قيس محمود جميل

عميد حاتم عبدالكريم يونس

عميد قاضي علاءالدين بهجت مصطفى

عميد ركن عواد صياح سالم

عميد عادل عبدالرزاق خليل

عميد رعد احمد سالم

عميد محمود صالح باير

عقيد محمد فريوان فالح

عقيد ركن قاضي فادي محمد ضيف الله

عقيد ركن اشرف احمد يوسف

عقيد ناصر مصطفى محمد

عقيد عبد العزيز احمد عواد

عقيد عارف عبد الرحمن محمد

عقيد طلال سعود ضيف الله

عقيد خضر محمد علي

عقيد سلطان سامي عبده

عقيد ثامر علي محمود

عقيد مصطفى حمد مصطفى