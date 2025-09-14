وزراء الخارجية العرب يتوافقون على بيان القمة العربية الإسلامية الطارئة

وطنا اليوم:توافق مجلس وزراء الخارجية العرب، الأحد، على نصّ بيان القمة العربية الإسلامية، تمهيدًا لرفعه إلى القمة العربية الإسلامية الطارئة على مستوى القادة، التي تُعقد الاثنين في العاصمة القطرية، الدوحة.

وأنهى وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التحضيرية، بعد التوصل إلى توافق بشأن نصّ البيان.

ويبدأ قادة الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالوصول إلى الدوحة صباح الاثنين، للمشاركة في أعمال القمة.

ودعت قطر إلى عقد قمة مشتركة طارئة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الذي استهدف قيادات في حركة (حماس) الثلاثاء الماضي.

وتأتي القمة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة والدعوات لتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.

فيما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة لم تتضمن أي إجراءات دبلوماسية أو اقتصادية ضد إسرائيل.

وأشارت “رويترز” إلى أن مسودة الإعلان تتضمن إدانة للهجوم الإسرائيلي على قطر باعتباره تصعيدا مزعزعا للاستقرار، واعتراضا على “خطط إسرائيل لفرض واقع جديد على المنطقة”.

وأضافت أن “المسودة التي اطلعت عليها “رويترز” لا تتضمن أي خطوات دبلوماسية أو اقتصادية ضد إسرائيل. وقد يتغير البيان الختامي قبل اجتماع القادة في الدوحة يوم الاثنين”.

وكانت قد شنت “إسرائيل” هجوما غير مسبوق على العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفة اجتماعا للوفد التفاوضي لحركة حماس، لكن عملية الاغتيال فشلت، وقوبل الهجوم بموجة تنديد دولي وعربي واسعة.