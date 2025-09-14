بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

وزراء الخارجية العرب يتوافقون على بيان القمة العربية الإسلامية الطارئة

33 ثانية ago
وزراء الخارجية العرب يتوافقون على بيان القمة العربية الإسلامية الطارئة

وطنا اليوم:توافق مجلس وزراء الخارجية العرب، الأحد، على نصّ بيان القمة العربية الإسلامية، تمهيدًا لرفعه إلى القمة العربية الإسلامية الطارئة على مستوى القادة، التي تُعقد الاثنين في العاصمة القطرية، الدوحة.
وأنهى وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم التحضيرية، بعد التوصل إلى توافق بشأن نصّ البيان.
ويبدأ قادة الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالوصول إلى الدوحة صباح الاثنين، للمشاركة في أعمال القمة.
ودعت قطر إلى عقد قمة مشتركة طارئة، لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الذي استهدف قيادات في حركة (حماس) الثلاثاء الماضي.
وتأتي القمة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة والدعوات لتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.
فيما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن مسودة البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة لم تتضمن أي إجراءات دبلوماسية أو اقتصادية ضد إسرائيل.
وأشارت “رويترز” إلى أن مسودة الإعلان تتضمن إدانة للهجوم الإسرائيلي على قطر باعتباره تصعيدا مزعزعا للاستقرار، واعتراضا على “خطط إسرائيل لفرض واقع جديد على المنطقة”.
وأضافت أن “المسودة التي اطلعت عليها “رويترز” لا تتضمن أي خطوات دبلوماسية أو اقتصادية ضد إسرائيل. وقد يتغير البيان الختامي قبل اجتماع القادة في الدوحة يوم الاثنين”.
وكانت قد شنت “إسرائيل” هجوما غير مسبوق على العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفة اجتماعا للوفد التفاوضي لحركة حماس، لكن عملية الاغتيال فشلت، وقوبل الهجوم بموجة تنديد دولي وعربي واسعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:20

الجيش يحبط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية

20:13

أتالانتا يحقق فوزه الأول بقيادة يوريتش في الدوري الإيطالي

20:04

العراق يستحصل موافقة الأردن على استرداد أموال مهربة إلى المملكة

19:53

الأمن العام يوضح تفاصيل فيديو جرى تداوله لمشاجرة في القويسمة

19:50

الأمن العام يطرح أرقاما مميزة للبيع في مزاد علني وجاهي

19:43

إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة

19:38

العالم يجوع من أجل غزة

19:34

العين السابق عبدالحكيم الهندي يكتب : هذا هو الأردن الذي لم ولن يتغير

19:31

نصر المجالي ينتقد جواد العناني: “فضيحة معرفية حول سايكس – بيكو”

19:27

البورصة تتألق.. والفوسفات تتقدم

19:26

زين ترعى النهائي المحلي لبطولة “ريد بُل بادل داش” المؤهل لإسبانيا

18:56

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشائر بني خالد والسردية

وفيات
وفيات الأحد 14-9-2025وفاة الشاب محمد زامل الجفيرات إثر سقوطه من جبل في ماعين/ مادباوفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025