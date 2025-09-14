بنك القاهرة عمان
نصر المجالي ينتقد جواد العناني: “فضيحة معرفية حول سايكس – بيكو”

10 ثواني ago
وطنا اليوم:وجّه الصحفي نصر المجالي انتقادًا لاذعًا للدكتور جواد العناني، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي ربط فيها السير بيرسي كوكس برسم حدود الأردن وعلاقته باتفاقية سايكس – بيكو.

المجالي وصف ما صدر عن العناني بـ”الخطأ التاريخي الفادح”، مؤكدًا أن بيرسي كوكس كان مقيمًا سياسيًا لبريطانيا في الخليج، ولا علاقة له باتفاقية سايكس – بيكو الموقعة عام 1916، والتي لم ترسم أي حدود للأردن أصلًا.

وأشار المجالي إلى أن حدود الأردن تبلورت لاحقًا في ظل الانتداب البريطاني وما بعد عام 1921، معتبرًا أن ما قاله العناني “عيب وفضيحة لا تليق بسياسي بحجمه”، محمّلًا أيضًا المذيعة التي أجرت الحوار مسؤولية “جهل تاريخي فادح”.


