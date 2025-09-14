بنك القاهرة عمان
تهنئة وتبريك للدكتوره الزواهرة

ساعة واحدة ago
تهنئة وتبريك للدكتوره الزواهرة

وطنا اليوم:تتقدم مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني ممثلة برئيسها السيد عصام المساعيد بأحر التهاني وأجمل التبريكات إلى الزميلة
الدكتورة مروه الزواهرة
المساعد الإداري في مكتب فرسان التغيير – فرع محافظة مادبا،

بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراة في إدارة المدارس والتخطيط الاستراتيجي من جامعة أوكسفورد

إنه إنجاز نفخر به جميعاً، ونعتبره وسام تميز يضاف إلى مسيرتها العلمية والمهنية، ودليل على إصرارها واجتهادها في سبيل خدمة العلم والوطن.

مبارك دكتورتنا الفاضلة، وإلى مزيد من النجاحات والإنجازات الكبيرة بإذن الله.


