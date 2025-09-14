البنك الأردني الكويتي والبنك الأوروبي للاستثمار يبرمان شراكة لدعم التحوُّل الأخضر في القطاع الخاص

⦁ البنك الأردني الكويتي والبنك الأوروبي للاستثمار يوقعان أول إتفاقية من نوعها في المنطقة لتنفيذ هذا البرنامج لضمان تمويل المشاريع والتسهيلات الإئتمانية الخضراء، ليطلقا بذلك استثمارات خضراء بقيمة 45 مليون دولار للقطاع الخاص في الأردن.

⦁ البنك الأردني الكويتي يقود الطريق بصفته الشريك المنفذ الأول في المنطقة لدعم التحوُّل الأخضر.

⦁ تجمع هذه المبادرة بين التمويل وتقاسم المخاطر والمساعدة الفنية والحوافز المالية لتمكين ودعم الانشطة والاستثمارات الخضراء والصديقة للبيئة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

⦁ إطلاق أداة الكترونية تساعد الشركاء في هذا البرنامج من بنوك وشركات على إجراء تقييم سريع حول مدى استيفاء المشاريع لمعايير الأهلية الخضراء للبنك الأوروبي للاستثمار.

وطنا اليوم:أطلق اليوم برنامج التحوُّل الأخضر رسمياً في الأردن، ممثلًا علامة فارقة في جهود البنك الأوروبي للاستثمار (البنك الأوروبي للاستثمار) لتوسيع نطاق تمويل الانشطة الخضراء (Climate Finance) في جميع أنحاء الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

ويُعد برنامج التحوُّل الأخضر نهجاً رائداً يتبعه البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل المشاريع الخضراء في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، حيث يجمع بين التمويل طويل الأجل، وتقاسم المخاطر، والحوافز المالية، والمساعدة الفنية، لمعالجة العوائق المستمرة التي تواجهها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لأنشطتهم وإستثماراتهم الخضراء والصديقة للبيئة والاستدامة البيئية. ويتزامن إطلاق هذا المنتج مع إصدار أداة التحقق من الأهلية الخضراء للبنك الأوروبي للاستثمار في الأردن، وهي أداة إلكترونية مُصممة لمساعدة البنوك والشركات على تقييم أهلية المشروع للحصول على التمويل الأخضر بطريقة سريعة، استناداً إلى تصنيف الاتحاد الأوروبي.

البنك الأردني الكويتي: ريادة في مجال التمويل الأخضر للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

على الرغم من أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل الحصة الأكبر من الشركات الأردنية وتوفر أيضاً الفرص العمل الأكبر في القطاع الخاص، إلا أنها تواجه عوائق كبيرة في الحصول على التمويل الأخضر والصديق للبيئة. يعالج منتج التحوُّل الأخضر هذه القيود من خلال استراتيجية شاملة لتخفيف المخاطر وبناء القدرات، حيث يشارك البنك الأردني الكويتي في طليعة هذه الجهود باعتباره الشريك المنفذ الأول في المنطقة.

ستعمل الاتفاقية لضمان تمويل المشاريع والتسهيلات الخضراء التي وقعها البنك الأردني الكويتي على تخفيف المخاطر المرتبطة بالقروض الخضراء التي قد تصل قيمتها إلى 45 مليون دولار. كما ستستفيد المشاريع الممولة من الشروط التفضيلية للقرض القائم حالياً الممنوح من قبل البنك الاوروبي والمدعوم بضمان من الاتحاد الأوروبي، -علماً بأنه سيتم تعديله لهذا الغرض وتعزيزه بشكل أكبر من خلال حوافز ومساعدة فنية تتجاوز مجتمعةً المليون دولار. ستتيح هذه التسهيلات للبنك الأردني الكويتي إمكانية تقديم شروط أكثر ملاءمة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تستثمر في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمياه والصرف الصحي، وقطاع النقل الأخضر ومشاريع الاقتصاد الدائري.

وفي هذا السياق، صرّح هيثم البطيخي الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي قائلًا: “نؤمن في البنك الأردني الكويتي بأن الاستدامة لا تقتصر على كونها مسؤولية والتزام فحسب، بل فرصة لتمكين الشركات والمجتمعات. وتتيح لنا هذه الشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار توجيه التمويل نحو مشاريع من شأنها تعزيز الاقتصاد الأخضر في الأردن، ودعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرة على الصمود على المدى الطويل. نفخر بكوننا الشريك المنفذ الأول في المنطقة ونتطلع إلى وضع نموذج يُحتذى به في مجال التمويل الأخضر والصديق للبيئة”.

منهجية فريق أوروبا

سيتم توفير الضمانة والحوافز المالية والمساعدة الفنية بفضل مساهمة بقيمة 9 ملايين يورو ستقدمها جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال الصندوق الإئتماني للمبادرة الدولية للمناخ (IKI).

وبهذا الصدد، صرح غيدو كيمرلينغ القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في الأردن، ممثلًا عن المبادرة الدولية للمناخ والحكومة الألمانية: “يُظهر منتج التحوُّل الأخضر كيف يمكن للأدوات المالية والمساعدة الفنية المنسقة أن تتغلب بشكل فعال على معيقات السوق وأن تمنح الاستثمارات المناخية للجهات الأكثر حاجة إليها. وأضاف “ألمانيا فخورة بدعم القطاع الخاص في الأردن ليصبح محركًا للنمو المستدام”.

أدوات مبتكرة ونموذج قابل للتطوير في المنطقة

بالتوازي مع برنامج التحوُّل الأخضر، يعمل البنك الأوروبي للاستثمار على إطلاق أداة التحقق من الأهلية الخضراء في الأردن، وهي أداة الكترونية مجانية تساعد المؤسسات المالية الشريكة والشركات على إجراء تقييم سريع حول مدى استيفاء المشاريع لمعايير الأهلية الخضراء للبنك الأوروبي للاستثمار، مما يدعم تأسيس المشاريع وتقييمها وإعداد التقارير عنها.

ستعزز هذه المنصة المفتوحة قدرة المؤسسات المالية الشريكة على إنشاء محافظ استثمارية متوافقة مع اعتبارات المناخ ورصدها. وتعزيزاً لدعم المؤسسات العاملة في مجال التمويل الأخضر، يمكن أن يقدم البنك الأوروبي للاستثمار خدمات استشارية للمساعدة في تطوير استراتيجيات داخلية خاصة بالمناخ، وتحسين آليات الإفصاح عن مخاطر المناخ، وتعزيز القدرات المؤسسية.

في هذا الإطار، صرحت جلسومينا فليوتي نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار قائلة: “إن برنامج التحوُّل الأخضر وأداة التحقق من الأهلية الخضراء يمثلان نقطة تحول بالنسبة للقطاع الخاص في الأردن. من خلال الجمع بين تقاسم المخاطر والحوافز والدعم الفني والإجراءات المبسطة للتحقق من الأهلية، نمكن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في الحلول المستدامة ودفع عجلة التحوُّل الأخضر. تؤكد هذه المبادرة التزام الاتحاد الأوروبي بتمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتحوُّل الأخضر والصمود بوجه تغيُّر المناخ”.

علاوة على ذلك، يعالج الجمع بين التمويل طويل الأجل وتقاسم المخاطر والحوافز والمساعدة الفنية القيود على جانبي العرض والطلب على حدٍّ سواء، ما يشكل نموذجًا قابلًا للتطوير لتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الخضراء في الأردن وخارجه، بما يُظهر التزام الاتحاد الأوروبي بالتحوُّل العادل والأخضر في المنطقة.