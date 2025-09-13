بني عواد والخرشه نسايب.. العماوي طلب والمجالي أعطى

وطنا اايوم-توجَّهت جاهة كريمة بأنفاسها الشمالية الرطبة بالفرح والسرور والابتهاج والشموخ، برئاسة سعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي، يرافقه جمع غفير من أبناء بني عوّاد وأقاربهم وأنسبائهم ومحبّيهم وعموم عشائر إربد، إلى محافظة الكرك، أمّ الحصون وأمنعها، ومنازل الصدّيقين والشهداء والصالحين، لخطبة كريمة الدكتور قبلان ابن وادي الخرشة، المهندسة حلا، إلى نجل الدكتور عبدالمنعم بني عواد، الأستاذ سعد…

وقد كان في استقبال الجاهة جمع كريم من وجهاء وأبناء محافظة الكرك، حيث تفضّل معالي أيمن هزاع المجالي بالردّ بالقبول والإيجاب، وسط أجواء من البهجة والتقدير، سائلين الله أن يُبارك لهما ويجمع بينهما على خير..