بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

بني عواد والخرشه نسايب.. العماوي طلب والمجالي أعطى

24 ثانية ago
بني عواد والخرشه نسايب.. العماوي طلب والمجالي أعطى

وطنا اايوم-توجَّهت جاهة كريمة بأنفاسها الشمالية الرطبة بالفرح والسرور والابتهاج والشموخ، برئاسة سعادة النائب الدكتور مصطفى العماوي، يرافقه جمع غفير من أبناء بني عوّاد وأقاربهم وأنسبائهم ومحبّيهم وعموم عشائر إربد، إلى محافظة الكرك، أمّ الحصون وأمنعها، ومنازل الصدّيقين والشهداء والصالحين، لخطبة كريمة الدكتور قبلان ابن وادي الخرشة، المهندسة حلا، إلى نجل الدكتور عبدالمنعم بني عواد، الأستاذ سعد…

وقد كان في استقبال الجاهة جمع كريم من وجهاء وأبناء محافظة الكرك، حيث تفضّل معالي أيمن هزاع المجالي بالردّ بالقبول والإيجاب، وسط أجواء من البهجة والتقدير، سائلين الله أن يُبارك لهما ويجمع بينهما على خير..


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:21

ما أشبه اليوم بـ الأمس،،،

20:37

الأردن يرحب بقرار الأمم المتحدة الداعم لحل الدولتين ويدعو للاعتراف بفلسطين

20:30

الحملة الأردنية: توزيع ألف كيس طحين شمال وجنوب غزة

20:23

بلدية مادبا تسابق الزمن باستعدادات مبكرة للشتاء

20:11

علاء مبارك يثير تفاعلا بنشره مقولة والده عن أمريكا بعد الهجوم على الدوحة

20:06

من لا يشكر الناس لا يشكر الله … رسالة شكر من المواطن هشام النجادا الى رئيس بلدية مادبا السابق عارف الرواجيح ابو عماد

19:43

الشرع وعقيلته يستقبلان قائد القيادة المركزية الأمريكية وعقيلته في دمشق

19:28

الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة إعلانا حول حل الدولتين

19:23

حركة سياحية نشطة تتجاوز 20 ألف زائر في عجلون

19:18

38 شهيدا و200 مصاب في قطاع غزة خلال 24 ساعة

19:15

الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

17:34

رئيس الديوان الملكي يلتقي  وفداً من أبناء عشيرة الغنيمات

وفيات
وفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025