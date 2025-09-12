بنك القاهرة عمان
الحملة الأردنية: توزيع ألف كيس طحين شمال وجنوب غزة

19 ثانية ago
وطنا اليوم:واصلت الحملة الأردنية بالشراكة مع للهيئة الخيرية الهاشمية جهودها الإغاثية في قطاع غزة، حيث جرى اليوم توزيع ألف كيس طحين على العائلات المستحقة في مناطق شمال وجنوب القطاع، ضمن برنامج متكامل لتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر النازحة.
وأكدت الحملة الأردنية في بيان صحفي أن عملية التوزيع جرت بشكل منظم يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، في إطار العمل المستمر للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تقديم الدعم الغذائي والإنساني للأشقاء في غزة، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة نتيجة الظروف الراهنة.


