بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الشرع وعقيلته يستقبلان قائد القيادة المركزية الأمريكية وعقيلته في دمشق

41 ثانية ago
الشرع وعقيلته يستقبلان قائد القيادة المركزية الأمريكية وعقيلته في دمشق

وطنا اليوم:استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وعقيلته لطيفة الدروبي، الجمعة، في قصر الشعب بدمشق، قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال تشارلز برادلي كوبر، وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سورية توماس باراك، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
بحث اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة.
وعكس اللقاء الأجواء الإيجابية والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:28

الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة إعلانا حول حل الدولتين

19:23

حركة سياحية نشطة تتجاوز 20 ألف زائر في عجلون

19:18

38 شهيدا و200 مصاب في قطاع غزة خلال 24 ساعة

19:15

الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

17:34

رئيس الديوان الملكي يلتقي  وفداً من أبناء عشيرة الغنيمات

16:41

ترامب: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

16:37

بيان برلماني عربي إفريقي يثمّن موقف الأردن ومصر الرافض للتهجير

15:46

انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة في الأردن منتصف الأسبوع المقبل

15:32

جمعة الغضب العربي… من مجازر غزة إلى وحدة المصير

15:17

وزير التربية يعمم بمنع إيقاع العقاب البدني بأشكاله المختلفة على الطلبة

15:07

عجلون.. مطالب بتسريع إنجاز مواقف مستشفى الإيمان وتزويده باختصاصات جديدة

14:56

إصابة إسرائيليين جراح أحدهما خطيرة بعملية طعن في ضواحي القدس

وفيات
وفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025