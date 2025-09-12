الشرع وعقيلته يستقبلان قائد القيادة المركزية الأمريكية وعقيلته في دمشق

وطنا اليوم:استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وعقيلته لطيفة الدروبي، الجمعة، في قصر الشعب بدمشق، قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال تشارلز برادلي كوبر، وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سورية توماس باراك، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

بحث اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة.

وعكس اللقاء الأجواء الإيجابية والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات