من لا يشكر الناس لا يشكر الله … رسالة شكر من المواطن هشام النجادا الى رئيس بلدية مادبا السابق عارف الرواجيح ابو عماد

وطنا اليوم – وصل صحيفتنا الإلكترونية “وطنا اليوم الاخباري” رسالة شكر وتقدير وعرفان من المواطن هشام النجادا /ابو صلاح إلى رئيس بلدية مادبا الكبرى السابق عطوفة السيد عارف الرواجيح/ ابو عماد فيمايلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة رئيس تحرير موقع وطنا اليوم الاخباري الصحفي عطيه النجادا المحترم/ حفظكم الله

تحية طيبة وبعد :

ارجو سعادتكم التكرم بنشر رسالتي هذه في موقعكم الإلكتروني “وطنا اليوم الاخباري” الموقر وعلى صفحاتكم المميزة ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام.

من لا يشكر الناس لا يشكر الله

بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان الى عطوفة رئيس بلدية مادبا الكبرى السابق السيد عارف محمود الرواجيح/ابو عماد واعضاء المجلس البلدي على الإنجازات التي تحققت في عهده في مختلف المجالات خدمة لأهالي مادبا ومناطقها التابعة لها.

فالانجازات التي تحققت في عهده كثيرة لا تعد ولا تحصى ولكن لفت انتباهي وتركيزي على إنجاز عظيم لا زال العمل جارٍ به حالياً والذي كان جل اهتمامه وعنايته ومتابعته المستمرة وهو بناء مصلى في مركز زها الثقافي ماعين/ (محافظة مادبا) .

فعطوفة رئيس بلدية مادبا السابق السيد عارف الرواجيح/ ابو عماد ومن تلقاء نفسه وحتى يكون مركز زها الثقافي الذي يؤمه زوار محافظة مادبا وغيرها من المناطق للترويح عن أنفسهم ولقضاء اوقات فراغهم مع عائلاتهم في هذا المركز متنفس للجميع وتتوقر فيه كافة الخدمات التي يحتاجها الزوار بادر من تلقاء نفسة ببناء مصلى في المركز خدمة للأهالي ورواد المركز والعمل جارٍ حالياً على استكمال أعمال البناء للمصلى .

فكل الشكر والتقدير والاحترام لعطوفته على ما قدم من انجازات خدمة لأهالي مدينة مادبا ومناطقها التابعة لها وجزاه الله خير الجزاء.

مرفقاً لكم صور للمصلى المذكور راجياً التكرم بنشرها على موقعكم الاخباري الموقر.

شاكراً لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

المواطن : هشام عبد اللطيف النجادا/ ابو صلاح