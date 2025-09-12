بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

حركة سياحية نشطة تتجاوز 20 ألف زائر في عجلون

33 ثانية ago
حركة سياحية نشطة تتجاوز 20 ألف زائر في عجلون

وطنا اليوم:شهدت محافظة عجلون، اليوم الجمعة، حركة سياحية نشطة توافد خلالها آلاف الزوار المحليين والعرب والأجانب إلى المواقع السياحية والأثرية والبيئية؛ مما انعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية.
وقال مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، إن المحافظة استقبلت أكثر من 20 ألف زائر، شملت القلعة والتلفريك والمحمية والمسارات السياحية وراجب وغابات اشتفينا، فيما بلغت نسب إشغال المنشآت السياحية من مطاعم وشاليهات وبيوت ضيافة بنسبة 80 بالمئة.
وأكد متابعة كوادر المديرية للمواقع السياحية والتأكد من جاهزيتها والخدمات المقدمة فيها وفق أعلى المواصفات بما يضمن راحة الزوار ويعزز من التجربة السياحية.
وأضاف، أن موقع مار الياس المعتمد من الفاتيكان كموقع للحج المسيحي استقبل منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي 17063 زائراً من داخل وخارج الأردن، مشيراً إلى أهمية الموقع الذي يضم عدداً من الكنائس الأثرية ويُعد من أبرز الوجهات السياحية الدينية في المملكة.
وقال مدير محمية غابات عجلون عدي القضاة، إن المحمية شهدت إقبالاً واسعاً من العائلات والزوار للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمسارات البيئية والأنشطة السياحية المقدمة فيها، مبيناً أن المحمية تسعى بشكل مستمر إلى تطوير خدماتها وتوسيع برامجها الترفيهية والبيئية بما يلبي تطلعات الزوار ويحافظ على استدامة الغابات والتنوع الحيوي فيها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:18

38 شهيدا و200 مصاب في قطاع غزة خلال 24 ساعة

19:15

الكرملين يعلن توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

17:34

رئيس الديوان الملكي يلتقي  وفداً من أبناء عشيرة الغنيمات

16:41

ترامب: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

16:37

بيان برلماني عربي إفريقي يثمّن موقف الأردن ومصر الرافض للتهجير

15:46

انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة في الأردن منتصف الأسبوع المقبل

15:32

جمعة الغضب العربي… من مجازر غزة إلى وحدة المصير

15:17

وزير التربية يعمم بمنع إيقاع العقاب البدني بأشكاله المختلفة على الطلبة

15:07

عجلون.. مطالب بتسريع إنجاز مواقف مستشفى الإيمان وتزويده باختصاصات جديدة

14:56

إصابة إسرائيليين جراح أحدهما خطيرة بعملية طعن في ضواحي القدس

14:40

وفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالدي

14:35

وفيات الجمعة 12-9-2025

وفيات
وفاة أول رئيس أركان للجيش الاماراتي الفريق الركن عواد الخالديوفيات الجمعة 12-9-2025وفيات الخميس 11-9-2025وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025