قادة الذكاء الاصطناعي العالميون يجتمعون في القاهرة لإطلاق الاستعدادات لتنظيم قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر 2026

وطنا اليوم:شهدت القاهرة أول محطة رئيسية على مسيرة الاستعدادات لتنظيم قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا التي تستضيفها مصر، حيث استضاف قصر السلطان حسين كامل التاريخي حفل إطلاق حصري جمع نخبة من القيادات الحكومية والخبراء العالميين ورواد الابتكار في مصر.

وشهد يوم الأربعاء تنظيم فعالية الإطلاق الأولى بعد الإعلان الرسمي عن المعرض الأسبوع الماضي، حيث نظمت جيتيكس جلوبال الفعالية واستضافتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية (MCIT)، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا – ITIDA). وجاء الحدث بمثابة حدث تعريفي لأكبر أسبوع تقني عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي في المنطقة، والمقرر انعقاده يومي 11 و12 فبراير 2026.

وحضر الحفل الحصري عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين من كبرى شركات التقنية العالمية ورواد الابتكار في مصر، إلى جانب ممثلين عن الإعلام ومنظومة الشركات الناشئة، بما يسلط الضوء على طموحات مصر في تحقيق قيمة سنوية تصل إلى 42.7 مليار دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ويرسخ مكانة القاهرة باعتبارها مركزًا عالميًا للتعاون في هذا المجال. وناقشت الجلسات الدور المحوري لـقمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي – الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر في مواءمة الخبرات الدولية مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، مع تسليط الضوء على نقاط القوة التنافسية لمصر في خدمات التعهيد الرقمية، وأشباه الموصلات، وتصميم وتصنيع الإلكترونيات، والتحول في القطاع العام، وابتكارات الشركات الناشئة، وجذب الاستثمارات العالمية.

وافتتح الحدث المهندس أحمد الزاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة “إيتيدا”، وصرح خلاله: “لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد توجه تقني، بل أصبح محركًا رئيسيًا للتحول الاقتصادي والاجتماعي. وتأتي استضافة قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر ضمن إطار طموحات مصر لتصدر الثورة التكنولوجية العالمية، حيث يعزز هذا الحدث موقعنا باعتبارنا مركزًا إقليميًا للابتكار وشريكًا عالميًا موثوقًا في عصر الذكاء الاصطناعي.”

وأضافت تريكسى لوه ميرماند، النائب التنفيذي لرئيس مركز دبي التجاري العالمي والرئيس التنفيذي لشركة “كاون إنترناشونال”، والمنظم العالمي لمعرضي جيتيكس جلوبال وعالم الذكاء الاصطناعي: “سيصبح الذكاء الاصطناعي العمود الفقري للتحول الاقتصادي ونمو رأس المال البشري وتعزيز مكانة مصر، وتعد هذه النهضة في الذكاء الاصطناعي السبب الرئيسي في استقطاب قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا إلى هنا. ويهدف الحدث إلى تمكين جميع أصحاب المصلحة، من القطاعين العام والخاص، إلى جانب الشباب والمواهب والشركات الناشئة. فخورون بالتعاون مع شركائنا في مصر، والذي يتيح لنا فرصة المساهمة في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي بما يخدم المواهب والأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات في مصر.”

وأكد معالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: “يعكس اختيار مصر لاستضافة قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر تقدير المجتمع الدولي للتقدم السريع الذي حققته بلادنا والخطوات المتسارعة التي قطعناها في مجال الذكاء الاصطناعي.”

وأضاف معاليه: “لا تقتصر أسباق هذا الزخم على جهود الوزارة فحسب، بل من مساهمة مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكمله. فمنذ إطلاق استراتيجيتنا الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي في عام 2019، تقدمت مصر 46 مركزًا في مؤشر الجاهزية العالمي للذكاء الاصطناعي. كما كنا قد أطلقنا في وقت سابق من هذا العام النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تقوم على ستة محاور أساسية تشمل توسيع نطاق الوصول إلى الموارد الحاسوبية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وضمان حوكمة البيانات، وتطوير أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو القطاعي، وبناء المهارات الرقمية باعتبارها ركيزة أساسية، ورفع مستوى الوعي العام بفرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية بما يؤسس لمنظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي.”

واختُتمت الأمسية بجلسة نقاشية بعنوان “مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر” شارك فيها قادة الصناعة من شركات IBM، وHPE، وDeloitte Innovation Hub، وWideBot AI، وIntella، ومركز Plug & Play Tech، حيث استعرض المتحدثون الفرص والتحديات التي تواجه منظومة الذكاء الاصطناعي في مصر، بدءًا من توسيع نطاق الشركات الناشئة وصولًا إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقالت مروى عباس، المدير العام ورئيسة قطاع التكنولوجيا لشركة IBM في شمال شرق أفريقيا: “نحن في IBM فخورون بالمشاركة في قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر، حيث نستعرض كيفية مساهمة منصة watsonx وقدراتنا في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الهجينة في تسريع التحول الرقمي لعملائنا في مصر والمنطقة. ومن خلال استعراض حالات استخدام واقعية وشراكات ضمن القطاع، نستعرض قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز الإنتاجية والابتكار والنمو المستدام.”

وقال محمد وصفي، مدير شركة HPE في مصر: “يعمل مهندسونا في HPE على ابتكار أنظمة ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، حيث جاءت ثلاثة من بين أكثر عشرة أنظمة كفاءة في العالم من تطوير HPE. ونقدّم للسوق حلولاً جاهزة للتنفيذ تتيح تحقيق عائد على الاستثمار خلال أيام قليلة، بدلاً من الانتظار لعدة شهور أو سنوات.”

وأضاف أحمد سالم، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قسم الهندسة والبيانات في Deloitte Innovation Hub: “وصلت منصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا إلى أكثر من 200 ألف مستخدم، وبدأنا في بناء تحالفات وشراكات مع منصات ومزودي خدمات عالميين من أجل إعادة ابتكار البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.”

وقال محمد نبيل، الرئيس التنفيذي لشركة WideBot AI، مطوّر النموذج اللغوي العربي الكبير الأكثر دقة، ونور طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة Intella الناشئة التي أثارت الاهتمام مؤخرًا بجولة تمويلية من الفئة A بلغت 12.5 مليون دولار، إن من شأن النجاحات الأخيرة في جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق الأعمال أن تسهم في رفع التنافسية العالمية للشركات الناشئة المصرية. وأدارت النقاش كريمة الحكيم، مديرة مركزPlug & Play Tech لمصر وأفريقيا، ويعد المركز أحد أبرز حاضنات الشركات الناشئة في القاهرة.

وتنعقد قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر 2026 في مركز مصر الدولي للمعارض (NCIEC)بالقاهرة يومي 11 و12 فبراير المقبل، باستضافة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة مع “إيتيدا” وبدعم من جيتيكس جلوبال.

ويضم الحدث نخبة من قادة وخبراء الذكاء الاصطناعي من أكثر من 60 دولة، حيث تتناول الجلسات سبل بناء البنى التحتية للجيل القادم والتوسع المسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أهم المستجدات في مجالات أشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والصحة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، وغيرها. كما يشهد المعرض واحدًا من أكبر تجمعات الشركات الناشئة والمستثمرين، ليشكل منصة لتسريع الشراكات التقنية العالمية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القاهرة باعتبارها مركزًا رئيسيًا للابتكار التكنولوجي في الشرق الأوسط وأفريقيا.