المياه تضبط اعتداءً على خط رئيسي في منطقة حكما

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه – انها وضمن حملتها المتواصلة لاحكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة نفذت وحدة الرقابة الداخلية اليوم الخميس بالتعاون مع شركة مياه اليرموك ومديرية الامن العام – مركز أمن إربد الشرقي والإدارة الملكية لحماية البيئة حملة موسعة لضبط الاعتداءات في مناطق حكما أسفرت عن ضبط اعتداء منزل من خط رئيسي يقوم بسحب خط مياه. حيث تم إعداد الضبوطات وتحرير المخالفات وسيتم احتساب الكميات وتغريم المخالف بأثمان المياه.
وأهابت الوزارة /سلطة المياه انها ستواصل حملتها التفتيشية في جميع مناطق المملكة لضبط الاعتداءات داعية الجميع الى التحلي بروح المسؤولية والابلاغ عن اية اعتداءات لضمان وصول المياه الى المواطنين بعدالة مثمنة استجابة شرائح واسعة من المجتمع الاردني مع حملة الوزارة/سلطة المياه.
وتناشد الوزارة/سلطة المياه الجميع التعاون معها والتكاتف في مثل هذه الظروف المائية لتتمكن من الوفاء بواجباتها متمنية على الجميع الإبلاغ عن أي اعتداءات أو استخدامات غير مشروعة عبر مركز الشكاوي الموحد 117116 وعبر كافة الوسائل المتاحة


