الفوسفات الأردنية توقع اتفاقية استراتيجية مع كورومانديل الهندية لتزويدها بـ 500 ألف طن من الفوسفات الأردني سنويًا

وطنا اليوم:وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة كورومانديل الهندية اتفاقية استراتيجية لتزويد مصانعها الجديدة بـ 500 ألف طن من الفوسفات الأردني سنويًا ابتداءً من شهر نيسان من العام المقبل، ما يعزز مكانة الأردن كمصدر رئيس للفوسفات عالي الجودة على المستوى الإقليمي والدولي.

ووقع الاتفاقية، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، ورئيس مجلس إدارة شركة كورومانديل الهندية، آرون القابان، الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية، المهندس عبدالوهاب الرواد، والرئيس التنفيذي لشركة كورومانديل الهندية، سانكرا سوبرا مانيان، وذلك في مجمع الفوسفات الصناعي بالعقبة.

وتعد شركة كورومانديل واحدة من أكبر الشركات الهندية المستهلكة لمادة حامض الفوسفوريك، الذي تنتجه الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.

كما تُعد شركة كورومانديل من الشركات الرائدة في الحلول الزراعية، وتُصنف كثاني أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية في السوق لهندية، ولديها شراكات عالمية خارج الهند.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية تعكس مكانة الأردن في سوق الفوسفات العالمي، وتعزز دور الشركة كمصدر رئيس للفوسفات عالي الجودة في المنطقة، وتضاف إلى سجل الشراكات والاتفاقيات التي تجمع الشركة مع كبريات الشركات الهندية والعالمية المتخصصة في هذا المجال، مشيدًا بالتعاون المثمر مع شركة كورومانديل الهندية في هذا القطاع.

وقال الدكتور الذنيبات، إن هذه الشراكات تساهم في تعزيز مساهمة الشركة في رفد الإقتصاد الوطني، وتجعل المملكة وجهة للاستثمارات العالمية في صناعة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، مؤكدا في هذا الاطار حرص الشركة على توسيع وتنويع وبناء الشراكات إقليميًا ودوليًا، بما يتوافق مع خططها وبرامجها التنفيذية.

وبيّن أن التوسع في الصناعات التحويلية يمثل ركنًا أساسيًا في استراتيجية الشركة لتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وخلق فرص عمل نوعية ودعم النمو المستدام عبر تطوير مجمعات صناعية وبنية تحتية متقدمة، بما يتوافق مع رؤية الشركة 2030.

و أشار الدكتور الذنيبات، أن الشركة تعمل على توسيع حضورها في الأسواق العالمية، في ظل خططًها المستقبلية التطويرية والتحويلية التي تهدف إلى تعزيز الابتكار في الصناعات المرتبطة بالفوسفات، وفتح مجالات جديدة للشراكات الاستراتيجية مع الشركات الهندية والعالمية .

وقال إن زيادة التعاون بين الجانبين، وتبادل الفرص الاستثمارية في قطاع الأسمدة الفوسفاتية، يشكل إضافة نوعية للعلاقات المتميزة بين الأردن والهند، ويسهم في تعزيز مكانة الفوسفات الأردني في الأسواق العالمية، بما فيها الهندية.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة كورومانديل الهندية،آرون القابان ، إن الاتفاقية تؤكد الثقة الراسخة في قدرات شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وتعزز التعاون القائم بين الفوسفات الأردنية وعدد من نظيراتها الهندية، بما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في كلا البلدين.

وأوضح القابان، أن شركة الفوسفات الأردنية تتمتع بثقة عالية في السوق الهندي، ولدى الشركات المتخصصة في صناعة الفوسفات والأسمدة، وأن هذه الاتفاقية تؤسس لمزيد من التعاون في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، مثلما تعزز مكانة الأردن كشريك استراتيجي للهند في قطاع صناعة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.

وبين أن شركة كورومانديل تعد من أبرز الشركات الهندية في هذا القطاع، وتمتلك خبرات واسعة في تصنيع وتطوير منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق الهندي والعالمي، وأن الشراكة مع الفوسفات الأردنية تسهم في تعزيز قدارت الجانبين على تلبية الطلب المتزايد ودعم خططهما التوسعية والمستقبلية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، المهندس عبدالوهاب الرواد، أن الاتفاقية تأتي تتويجًا للجهود المستمرة في تطوير البنية التحتية والتوسعات الإنتاجية للشركة، وتعكس حرصها المستمر على رفع قدراتها الإنتاجية وجودة منتجاتها لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة كورومانديل الهندية، سانكرا سوبرا مانيان، أن توقيع الاتفاقية يعكس استمرارية الشراكة الاستراتيجية مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ويؤكد التزام الشركة الهندية بتلبية احتياجات السوق الهندي من الفوسفات عالي الجودة، ويعزز مكانة الأردن كشريك أساسي في صناعة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال جولة شاملة في مجمع الفوسفات الصناعي والموانئ الصناعية، بالإضافة إلى الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، تعرف الوفد الهندي على البنى التحتية الحديثة وآليات التنفيذ، واطلع على مراحل الإنجاز والخطط المستمرة لتحسين العمليات لتعزيز القدرات الإنتاجية وجودة المنتجات، وتوسيع الحضور في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشاد الوفد الضيف بشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وخططها الهادفة لتطوير عمليات الإنتاج ورفع مستواها وتعزيز البنية التحتية، مؤكدا الثقة بجودة الإنتاج وكفاءة العمليات التشغيلية المتبعة وفق خطط استراتيجية طموحة.

كما أشاد الوفد الهندي بالتطور الكبير الذي تشهده صناعة الأسمدة الفوسفاتية في الأردن والمكانة المرموقة التي حققتها الشركة، وإنجازاتها في تعزيز الإنتاج والمبيعات وانفتاحها على الأسواق العالمية.

وتقوم شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة كورومانديل، والتي تمثل الشركات الهندية المتخصصة في صناعة الفوسفات والأسمدة، بدور أساسي في تحديد سعر حامض الفوسفوريك عالميًا بشكل ربع سنوي.

وحضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين من الجانبين، تأكيدًا على أهمية هذه الشراكة وتعزيز التعاون المثمر بين الجانبين.