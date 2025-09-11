مشاركة فاعلة للأسواق الحرة الأردنية في مؤتمر مستقبل السياحة بالعقبة

وطنا اليوم:شاركت شركة الأسواق الحرة الأردنية في مؤتمر “مستقبل السياحة: الرؤيا الاستراتيجية للسياحة في الأردن” الذي عُقد في مدينة العقبة، بمشاركة نخبة من الخبراء وصُنّاع القرار في القطاع السياحي.

وتأتي هذه المشاركة انسجاماً مع رؤية الشركة بأهمية الارتقاء بالدور الحيوي لمدينة العقبة كمحور استراتيجي للتنمية السياحية والاقتصادية وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بدفع كل الجهود لتعزيز تنافسية العقبة وبما يعزز مكانة الأردن كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.

وأكدت شركة الأسواق الحرة الأردنية أن مشاركتها الفاعلة في المؤتمر يعكس حرصها على دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي، والمساهمة في صياغة رؤى استراتيجية تُسهم في تنشيط السياحة وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يُعد قطاع السياحة أحد المحركات الأساسية للنمو وجذب الاستثمارات.

واعادت الشركة التزامها المتواصل بالمشاركة في الفعاليات الوطنية التي تُعزز التعاون بين مختلف الجهات، وتدعم رؤية العقبة كمنطقة اقتصادية وسياحية واعدة، بما يتماشى مع الخطط الملكية السامية لمستقبل السياحة في الأردن.