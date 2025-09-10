خطأ لغوي يحول عطلة أميركيتين لمغامرة كوميدية

وطنا اليوم:تحوّلت عطلة خططت لها شابتان أميركيتان إلى مغامرة غير متوقعة بعدما وجدتا نفسيهما على متن طائرة متجهة إلى تونس بدلًا من مدينة نيس الفرنسية، وذلك نتيجة سوء فهم لغوي أثناء إعادة حجز تذاكر سفرهما.

ووفقا لفيديو نشرته “التيكتوكر” الأميركية بريتني دزيالو، وقعت الحادثة في مطار روما، حيث فقدت هي وصديقتها تذاكر رحلتيهما الأصلية إلى نيس، فتوجهتا إلى مكتب المطار لشراء تذاكر جديدة، لكن موظف الطيران أخطأ في سماع طلبهما وسجل “Tunis” (تونس) بدلا من “to Nice” (إلى نيس).

وبمجرد صعودهما إلى الطائرة، سألت إحداهما راكبة أخرى “هل هذه الرحلة إلى نيس؟”، فجاء الرد “إلى تونس”، لتكتشفا المفارقة.

وأظهر الفيديو الفتاتين وهما تبحثان عبر “غوغل” عن موقع تونس، قبل أن تؤكد مضيفة الطيران أنهما بالفعل على رحلة الخطوط الجوية التونسية، مشيرة إلى أن التذكرتين تحملان وجهة “تونس”.

وفي لقطة أخرى من الفيديو، تساءلتا مجددا عن موقع تونس، فأجابتهما راكبة “شمال أفريقيا”، لتنفجر الشابتان بالضحك العصبي وتعرضان خرائط آيفونهما على من حولهما.

المقطع سرعان ما لاقى انتشارا واسعا عبر منصات التواصل، حيث ظهرت دزيالو وصديقتها في حالة من الارتباك والضحك، قبل أن تكتب على الشاشة “لم يسمعنا موظف الطيران جيدا، فحجز لنا إلى تونس بدل نيس”.

تحولت القصة سريعا إلى مادة للتندر عبر منصات التواصل، حيث أشار مغردون إلى أن ما حدث يبرهن كيف يمكن لخطأ بسيط في الحجز أن يغير مسار الرحلة تماما، في حين لفت آخرون إلى أن التشابه بين “Tunis” و”to Nice” قد يوقع مسافرين آخرين في المأزق ذاته.

وبيّن مستخدمون أن الحادثة تحمل درسا مهمًا لكل مسافر بضرورة التأكد من الوجهة أكثر من مرة قبل الدفع، في حين رأى آخرون أن موظف المطار كان -من دون قصد- “أفضل مروج للسياحة التونسية”، معتبرين أن القصة تحولت إلى حملة دعائية مجانية لتونس.

وفي المقابل، أبدى تونسيون فخرهم بأن بلادهم أصبحت وجهة حتى لو بالخطأ، وقال بعضهم ساخرا إن “من يزور تونس مرة سيعود إليها ثانية ولو عن طريق المطار”، في وقت شدد فيه آخرون على أن “الخطأ أجمل من أن يكون مأساة لأنه أتاح للفتاتين فرصة لاكتشاف بلد جديد بالصدفة”.

كما رأى مغردون عرب أن القصة تختصر جانبا من مفارقات السفر في زمن السرعة، حيث يمكن لزلة لسان أو خطأ في الكتابة أن يحول الرحلة إلى مغامرة غير متوقعة.

وذهب بعضهم إلى القول إن “هذه الحكاية تصلح سيناريو لفيلم كوميدي قصير عن السفر والصدف”.

وبعد توقف قصير في العاصمة التونسية، استكملت الصديقتان رحلتهما إلى وجهتهما المنشودة، حيث وثقت دزيالو لحظة وصولهما إلى نيس، معلقة لمتابعيها “أخيرا وصلنا”