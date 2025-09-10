خلال لقاء مدير الغذاء والدواء بصناعيي سحاب والموقر..الجغبير : جهود مميزة لجمعية المستثمرين الأردنية في خدمة الصناعيين

وطنا اليوم:ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الدور الهام الذي تقوم به جمعية المستثمرين الأردنية في خدمة صناعيي منطتي سحاب والموقر، من خلال الخدمات المميزة التي تقوم بها مؤكدا على أهمية الشراكة والتكامل بين غرفة صناعة عمان والجمعيات الصناعية المناطقية.

جاء ذلك خلال لقاء مديرة المؤسسة العامة للغذاء والدواء بصناعيين في مقر جمعية المستثمرين الأردنية بسحاب، بحضور نائب رئيس غرفة صناعة الاردن / ممثل قطاع الصناعات الغذائية محمد وليد الجيطان، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع في المنطقة الصناعية.

واشاد الجغبير بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المؤسسة العامة للغذاء والدواء. مشيرا الى انه لم يتم خلال السنوات الماضية أي رفض لصادرات أردنية من الغذاء والدواء الى الخارج، وهو مؤشر على صرامة الإجراءات الرقابية وجودة المنتجات، ويعزز ثقة الأسواق العالمية بالمنتج الأردني.

رئيس جمعية المستثمرين الأردنية أكد على الدور المحوري الذي تلعبه الصناعة في رفع سوية الاقتصاد الوطني، واصفًا إياها بـ”الركيزة الأساسية وهوية الوطن”، وشدد الرجبي على ضرورة استحداث مكتب للدواء والمستلزمات الطبية في جمعية المستثمرين الأردنية، إلى جانب تطوير خدمات مكتب الغذاء القائم، بما يخدم مصالح المستثمرين ويعزز من سرعة وجودة الخدمات المقدمة لهم، خصوصاً في المناطق الصناعية الحيوية كسحاب والموقر.

من جهتها أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا عبيدات أن دورالمؤسسة يتعدى الدور الرقابي فقط إلى تحفيز الاستثمارات في الصناعات المختلفة، لا سيما الغذائية والدوائية، حيث اوضحت انه سيتم رفد مكتب “الغذاء والدواء” في سحاب بكادر اضافي للتسهيل على الصناعيين وتسريع معاملاتهم.

وبينت أن المؤسسة تعمل على أتمتة كافة العمليات بشكل كامل وتعزيز الكوادر البشرية وتسريع الإنجاز بكفاءة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مضيفة أن ضمان جودة الصناعة الوطنية الغذائية والدوائية هو الضامن لتنافسية المنتج الأردني واستمراره في الأسواق وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامه، وأضافت أن عبارة “صنع في الأردن” تعكس للجميع صناعة متميزة.

وتم خلال اللقاء طرح عدد من القضايا الخاصة ببعض الشركات الصناعية ومنها تسريع عملية إصدار نتائح الفحوصات المخبرية وكذلك تعزيز دور مكاتب مؤسسة الغذاء والدواء في المناطق الصناعية.

كما قدّمت الدكتورة حنين حسونة، مديرة جمعية المستثمرين الأردنية، عرضًا تقديميًا شاملاً حول التحديات التي تواجه المستثمرين، مسلطة الضوء على واقع البنية التحتية والإدارية والتشريعية، والحاجة إلى تطوير مسارات التواصل مع الجهات الرسمية المختصة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية المستثمرين الأردنية، ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى تعزيز التشاركية مع الجهات الرقابية والتنظيمية، بما يضمن استدامة الصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.