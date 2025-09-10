340 الف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي

وطنا اليوم:بلغ عدد زوار تلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي 340 ألف زائر.

وقال مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن التلفريك يشهد حركة سياحية نشطة من الزوار محليا وخارجيا، مبينا أن هناك خطة مستقبلية لتنفيذ مشاريع تعزز من التنمية السياحية في المحافظة.

وأشار إلى أن المنطقة على استعداد للتعاون المستمر مع المجتمع المحلي من خلال إقامة المعارض لإتاحة الفرصة لتسويق منتوجاتهم، حيث تم إقامة 4 معارض خلال العام الحالي.

وثمن الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في تسليط الضوء على إنجازات المنطقة والتلفريك والخدمات المستمرة التي تقدمها للزوار.