بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

340 الف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي

30 ثانية ago
340 الف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي

وطنا اليوم:بلغ عدد زوار تلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي 340 ألف زائر.
وقال مدير منطقة عجلون التنموية المهندس طارق المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن التلفريك يشهد حركة سياحية نشطة من الزوار محليا وخارجيا، مبينا أن هناك خطة مستقبلية لتنفيذ مشاريع تعزز من التنمية السياحية في المحافظة.
وأشار إلى أن المنطقة على استعداد للتعاون المستمر مع المجتمع المحلي من خلال إقامة المعارض لإتاحة الفرصة لتسويق منتوجاتهم، حيث تم إقامة 4 معارض خلال العام الحالي.
وثمن الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في تسليط الضوء على إنجازات المنطقة والتلفريك والخدمات المستمرة التي تقدمها للزوار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:34

وزير السياحة يوقف العمل بمصفوفة المخالفات المهنية لدراستها

15:41

وفاة أب و7 من أبنائه في حادث مروع في السعودية

15:09

كابيتال بنك الراعي الذهبي لمنتدى التمويل الأخضر في القطاع المصرفي 2025

15:03

الملك يؤكد لدى استقباله الرئيس عباس دعم الأردن الراسخ للأشقاء الفلسطينيين

14:58

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية من جامعة حلوان المصرية

14:54

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

14:52

ولي العهد يلتقي أمير قطر الأربعاء

14:46

تحذير عاجل من غوغل: ثغرة أمنية حرجة في أندرويد

14:34

الأردن واليابان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز أمن الحدود بقيمة 7 ملايين دولار

14:31

وزيرة التخطيط: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري سيستفيد من دعم أوروبي جديد

14:04

خطة لترقيم وتعقيم الكلاب الضالة وزرع شرائح إلكترونية لتتبعها

13:58

هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول 29 دولة أوروبية

وفيات
وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور