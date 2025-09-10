بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الملك يؤكد لدى استقباله الرئيس عباس دعم الأردن الراسخ للأشقاء الفلسطينيين

53 ثانية ago
الملك يؤكد لدى استقباله الرئيس عباس دعم الأردن الراسخ للأشقاء الفلسطينيين

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعم الأردن الراسخ للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين.
وشدد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على استمرار الأردن ببذل كل الجهود الممكنة على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني، مؤكدا رفض الأردن المطلق لأية إجراءات لضم الأراضي.
ودعا جلالته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للوقوف أمام كل ما يهدد أمن المنطقة، مجددا إدانة الأردن للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:58

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية من جامعة حلوان المصرية

14:54

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

14:52

ولي العهد يلتقي أمير قطر الأربعاء

14:46

تحذير عاجل من غوغل: ثغرة أمنية حرجة في أندرويد

14:34

الأردن واليابان يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز أمن الحدود بقيمة 7 ملايين دولار

14:31

وزيرة التخطيط: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري سيستفيد من دعم أوروبي جديد

14:04

خطة لترقيم وتعقيم الكلاب الضالة وزرع شرائح إلكترونية لتتبعها

13:58

هولندا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول 29 دولة أوروبية

13:54

إرادة ملكية سامية بتعيين 13 قاضيا شرعيا

13:52

ابو حسان يدعو لشراكة صناعية أردنية تونسية

13:46

الأردني الكويتي راعياً رئيسياً لمنتدى التمويل الأخضر 2025

13:44

بنك الإسكان الراعي البلاتيني لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2025

وفيات
وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور