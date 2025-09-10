بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الدكتورة إخلاص أبو شرخ رئيسة للجنة المتابعة والتقييم وضبط الجودة في قمة الشباب العربي للتكنولوجيا والابتكار 2025

3 ساعات ago
الدكتورة إخلاص أبو شرخ رئيسة للجنة المتابعة والتقييم وضبط الجودة في قمة الشباب العربي للتكنولوجيا والابتكار 2025

وطنا اليوم – أعلنت مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتنمية المجتمع المدني عن تعيين الدكتورة إخلاص أبو شرخ رئيسة للجنة المتابعة والتقييم وضبط الجودة في قمة الشباب العربي للتكنولوجيا والابتكار 2025. ومن المقرر أن تُعقد القمة في شهر أكتوبر في قصر المؤتمرات الملكي – البحر الميت، على هامش فعاليات “عمان” عاصمة الشباب العربي، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

وتأتي هذه الخطوة تقديراً لخبرة الدكتورة أبو شرخ الواسعة في مجالات التخطيط والجودة وقياس الأثر المؤسسي.

من جانبه، أعرب السيد عصام المساعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فرسان التغيير ، عن ثقته في مساهمة الدكتورة أبو شرخ القيمة في إنجاح هذا الحدث العربي النوعي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:07

برلمان نيبال يخضع لحراسة مشددة بعد حرائق واحتجاجات دامية

11:55

إطلاق سراح باحثة إسرائيلية اختطفتها ميليشيا عراقية

11:49

5 وفيات بسبب المجاعة في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

11:43

تجارة الأردن: قرارات الحكومة الاقتصادية تحفز السوق المالي وتجذب المستثمرين

11:34

الصفدي: العدوان على قطر يعكس منهجية حكومة نتنياهو المارقة بتعاملها مع المنطقة

11:30

النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن قانون الكهرباء الجديد

11:28

فرسان التغيير تعلن عقد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي 2025

10:43

حسّان: الأردن يرفض ويدين العدوان الإسرائيلي على قطر ويؤكد أن أمنها من أمن الأردن

10:30

موجة غضب ضد ترامب في مطعم بواشنطن : هتلر عصرنا

10:17

كاتس: غزة ستتحول إلى خراب إذا رفضت حماس شروط إسرائيل

10:09

مفاجأة في سباق عمدة نيويورك.. زهران ممداني يتصدر بدعم المحافظين

09:58

ارتفاع أسعار النفط متأثرة بالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط

وفيات
وفيات الأربعاء 10-9-2025وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور