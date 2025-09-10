وطنا اليوم – أعلنت مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتنمية المجتمع المدني عن تعيين الدكتورة إخلاص أبو شرخ رئيسة للجنة المتابعة والتقييم وضبط الجودة في قمة الشباب العربي للتكنولوجيا والابتكار 2025. ومن المقرر أن تُعقد القمة في شهر أكتوبر في قصر المؤتمرات الملكي – البحر الميت، على هامش فعاليات “عمان” عاصمة الشباب العربي، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

وتأتي هذه الخطوة تقديراً لخبرة الدكتورة أبو شرخ الواسعة في مجالات التخطيط والجودة وقياس الأثر المؤسسي.

من جانبه، أعرب السيد عصام المساعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فرسان التغيير ، عن ثقته في مساهمة الدكتورة أبو شرخ القيمة في إنجاح هذا الحدث العربي النوعي.