تنديد عربي ودولي عقب استهداف إسرائيل مقرات لقادة حماس في قطر

وطنا اليوم:توالت ردود الفعل العربية والدولية عقب استهداف إسرائيل مقرّات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

الأردن

وأدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بأشدّ العبارات العدوان الإسرائيلي الجبان على دولة قطر وعدّه خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا لأمن الشعب القطري الشقيق والمقيمين في قطر، وامتدادا للعدوانية الاسرائلية الوحشية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وكتب الصفدي عبر منصة (إكس)، “‏أمننا واحد، ونقف مع الأشقاء في قطر ونتضامن معهم بالمطلق في أي خطوات يتخذونها ضد هذا العدوان ولحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم”.

وقال إنّ إسرائيل ‏ستظل تتمادى في عدوانيتها، وفي حروبها الوحشية وانتهاكاتها للقانون الدولي، وتهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين ما لم يتخذ المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، الخطوات اللازمة لردعها ولجم عدوانيتها.

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، فؤاد المجالي، طالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في المنطقة واعتداءاتها المتواصلة على دول عربية، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.

قطر

‏أدانت دولة قطر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرّات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

ووصفت قطر، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة “بالجبان”.

البحرين

أعربت البحرين عن إدانتها للهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، باعتباره انتهاكا للسيادة الوطنية القطرية ولمبادئ القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان: “تعرب مملكة البحرين عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة، في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها”، داعية إلى التهدئة ووقف التصعيد، حفاظا على السلم والأمن الإقليميين.

جامعة الدول العربية

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي، على بنايات سكنية مدنية في الدوحة.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان، أن هذا الاستهداف هو انتهاك صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة دولة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على غزة مع كل من مصر والولايات المتحدة، للتوسط من أجل وقف إطلاق النار، وبذلت في ذلك جهودا مشهودة ومخلصة بهدف وضع حد لحرب الإبادة التي تواصل إسرائيل شنها في غزة.

وأعربت عن تضامنها مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، ومع أي إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها، مشددة على أن السلوك الإسرائيلي صار خارجا على كل عرف دولي مستقر، وكل معاني القانون الدولي الثابت بما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية، مؤكدة في التعامل مع هذه الدولة التي تستهزئ بالقانون ولا تعبأ بأي نتائج لأفعالها المشينة.

فلسطين

أدان نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، بشدة الاعتداء الاسرائيلي الآثم الذي استهدف دولة قطر.

وكتب الشيخ، عبر منصة (إكس) هذا الاعتداء يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وسيادة دولة قطر، ويعدّ تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.

إيران

أدانت إيران استهداف إسرائيل لمسؤولي حركة حماس في الدوحة، ووصفته بأنه “انتهاك فاضح”.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي “هذا العمل الإجرامي الخطير للغاية يُعد انتهاكا فاضحا لجميع القواعد واللوائح الدولية، وانتهاكا لسيادة قطر الوطنية وسلامة أراضيها”.

المغرب

وأعربت المغرب عن إدانتها للاعتداء الإسرائيلي “السافر” واستنكارها الشديد لانتهاك سيادة دولة قطر.

وقالت وزارة الخارجية المغربية إن المغرب تؤكد تضامنها التام مع دولة قطر إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وسلامة أراضيها وطمأنينة مواطنيها والمقيمين بها.

الإمارات

أدان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر ، مؤكدًا أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، واعتداءً خطيرًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

السعودية

كما أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر ، مؤكدةً تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر ، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرة من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.

تركيا

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان الثلاثاء إن تركيا تندد بالهجوم الإسرائيلي على قيادات بحركة (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت أن الهجوم يُظهر تبني إسرائيل “سياسات توسعية في المنطقة واعتماد الإرهاب” سياسة رسمية.

مصر

أعربت مصر عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على دولة قطر، الذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها.

وأكدت مصر أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطورًا مرفوضًا، ويعد اعتداءً مباشراً على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تضطلع بدور محوري في جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما ترى مصر أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأعلنت مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعبًا، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذا الانتهاك الاسرائيلي الصارخ، والعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي، ومحاسبة المسئولين عنه، حتى لا يضاف إلى الافلات المعتاد لاسرائيل من المحاسبة.

سوريا

كما أعربت سوريا عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت سوريا تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً.

سلطنة عُمان

أعربت سلطنة عُمان عن تضامنها مع دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، وإدانتها واستنكارها البالغين للهجوم الغاشم الذي شنته إسرائيل على الأراضي القطرية، وجرائم الاغتيالات السياسية والغدر التي تمارسها في انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق فاضح لسيادة الدول، وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة ويبعدها عن مسار السلام.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن مسقط تؤيد كل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات في مواجهة هذا العدوان “المستفز”، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية وممارسة صلاحياته القانونية في ردع إسرائيل وكبح انتهاكاتها لقواعد الأمن والسلم في المنطقة.

الفاتيكان

عبر بابا الفاتيكان البابا ليو عن قلقه إزاء عواقب الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وقال البابا ليو “هناك أنباء بالغة الخطورة الآن: هجوم إسرائيلي على بعض قادة حماس في قطر. الوضع برمته خطير للغاية”.

وأضاف “لا نعرف كيف ستسير الأمور. إنه أمر خطير حقا”.

وقال البابا للصحفيين، الذين طلبوا أيضا تعليقا على الوضع في قطاع غزة، “علينا مواصلة العمل والإصرار على السلام”.