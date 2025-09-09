استشهاد نجل خليل الحية ومدير مكتبه فى القصف الإسرائيلى على الدوحة

وطنا اليوم:قالت “شبكة قدس” الإخبارية نقلا عن مصادر مساء الثلاثاء، إن نجل القيادي في حماس خليل الحية ومدير مكتبه استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف مقر الحركة في الدوحة.

وأفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وإصابات نتيجة الغارة الإسرائيلية في الدوحة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم “يوم الحساب”.

وقال في بيان: “هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس الإرهابية”.

وأضاف أن “‏قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل”.