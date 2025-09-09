بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

استشهاد نجل خليل الحية ومدير مكتبه فى القصف الإسرائيلى على الدوحة

25 ثانية ago
استشهاد نجل خليل الحية ومدير مكتبه فى القصف الإسرائيلى على الدوحة

وطنا اليوم:قالت “شبكة قدس” الإخبارية نقلا عن مصادر مساء الثلاثاء، إن نجل القيادي في حماس خليل الحية ومدير مكتبه استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف مقر الحركة في الدوحة.
وأفادت وسائل إعلام بسقوط قتلى وإصابات نتيجة الغارة الإسرائيلية في الدوحة.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر سلاح الجو بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم “يوم الحساب”.
وقال في بيان: “هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس الإرهابية”.
وأضاف أن “‏قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:31

بيان صادر عن حزب المحافظين الأردني

19:28

الملك لابن سلمان: ضرورة حشد موقف دولي يوقف انتهاكات إسرائيل لسيادة الدول العربية

19:24

الملك والسيسي يؤكدان ضرورة احترام سيادة الدول العربية

19:21

الملك يؤكد : أمن قطر جزء من أمن الأردن

16:52

مؤتمر مستقبل السياحة يواصل فعالياته في العقبة

16:51

الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على قطر

16:43

خليل الحية على رأس المستهدفين في هجوم إسرائيل على الدوحة

16:10

عدوان اسرائيلي على قطر يستهدف مكتب حماس في الدوحة

15:57

الأميرة سمية ترعى تخريج 14 مشروعاً مبتكراً من حاضنة أورنج

15:50

اهالي وادي رم يرفضون نقل مبيت أردننا جنة إلى البترا

15:33

الحاج توفيق: يدعو لزيادة الاستثمارات التركية مع انطلاق مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي

15:20

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-9-2025وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025