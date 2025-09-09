بنك القاهرة عمان
مؤتمر مستقبل السياحة يواصل فعالياته في العقبة

3 ساعات ago
مؤتمر مستقبل السياحة يواصل فعالياته في العقبة

وطنا اليوم:واصل مؤتمر مستقبل السياحة “الرؤية الاستراتيجية للسياحة في الأردن ” فعالياته لليوم الثاني في مدينة العقبة الذي تنظمه شركة رمال البترا للتدريب والتنمية.

وناقش المؤتمر في جلساته على مدار يومين الاتجاهات العالمية في السياحة والهوية والاستدامة والاستثمار السياحي في الأردن وواقع وتحديات والتسويق السياحي الرقمي.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر النائب الدكتور حسين العموش أهمية الموضوعات التي طرحت خلال جلسات المؤتمر، والتي تناولت في مجملها التعريف بالمواقع السياحية والأثرية الأردنية وكيفية الترويج والتسويق لها من وجهة نظر عالمية والفائدة المرجوة منها التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.

وثمن العموش جهود سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة في إيجاد البنية التحتية السياحية في محافظة العقبة ودور وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة في جذب الزوار إلى منطقة المثلث الذهبي وكافة المواقع السياحية والأثرية في المملكة


