83 شهيدا و 223 مصابا في غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

44 ثانية ago
83 شهيدا و 223 مصابا في غزة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 83 شهيدا و223 مصابا.
وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ارتفاع الحصيلة إلى 64605 شهداء و163319 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023 .
وأضافت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025 حتى اليوم بلغت 12059 شهيدا و51278 مصابا.
ولفتت إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال اليوم الماضي من شهداء المساعدات بلغ 14 شهيدا و37 مصابا ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2444 شهيدا وأكثر من 17831 مصابا
كما أوضحت الوزارة أن مستشفيات القطاع تواصل تسجيل المزيد من حالات الوفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية معظمهم من الأطفال في ظل النقص الحاد في الغذاء والدواء


