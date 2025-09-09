المياه للمواطنين: الخدمات الإلكترونية توفر الوقت والجهد

وطنا اليوم:دعت وزارة المياه والري /سلطة المياه المواطنين إلى التوسع في استخدام خدماتها الإلكترونية التي أطلقتها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شركات المياه “شركة مياه الأردن “مياهنا” وشركــة ميــاه الــيرموك، وشركة مياه العقبة” المتعددة.

وتشمل الخدمات تسديد الفواتير، الاستعلام عن الرصيد، طلب اشتراكات المياه والصرف الصحي الجديدة، الإبلاغ عن الشكاوى، والاعتراض على الفواتير، الاستعلام عن نظام المعلومات الجوفية ( الابار) ، توفيرا للوقت والجهد .

ويمكن الوصول لهذه الخدمات عبر موقع الوزارة الرسمي، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية لشركات المياه:

https://www.mwi.gov.jo/Default/Ar