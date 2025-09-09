أردنيون يشكون محال ذهب: يتجنبون الشراء.. ونقابة الصاغة توضح

وطنا اليوم:اشتكى عدد من المواطنين في مختلف مناطق المملكة من صعوبة بيع الذهب المستعمل لديهم، في ظل الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الذهب مؤخرًا.

رد النقابة

نفى نقيب تجار الحلي والمجوهرات، ربحي علان ما يتم تداوله حول رفض محلات الذهب شراء الذهب المستعمل من المواطنين.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار جعل بعض المواطنين يقومون ببيع مدخراتهم لتحقيق أرباح.

وأشار إلى أن بعض المحال قد لا تتوفر لديها السيولة الكافية، لكن محلات الذهب تستفيد من عمليات الشراء كما تستفيد من البيع.

وأضاف أن ارتفاع أو انخفاض أسعار الذهب لا يعني أننا نحقق أرباحا إضافية أو خسائر، لافتا إلى أن رؤوس أموال المحال كلها ذهب، والمعاملات التجارية مستمرة.

وأكد علان، أن معظم المحال لديها القدرة على الشراء والبيع بشكل فوري، وأن ارتفاع الأسواق يزيد العرض بينما الانخفاض يزيد الطلب.

كما أكد أن محلات الذهب منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وأي مواطن يمكنه بيع أو شراء الذهب بسهولة.

من جهته، قال أحد تجار الذهب في مدينة إربد، إنه لا يوجد من يرفض شراء الذهب المستعمل، لكن بعض المحال لا تملك السيولة الكافية لشراء كميات كبيرة.

وأضاف ، أن الحركة التجارية خجولة نسبيا بسبب التذبذب الكبير في الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يشترون الذهب بغرض الإدخار وليس للزينة.

تقلبات أسعار الذهب محليا

تشهد السوق المحلية تقلبات ملحوظة في أسعار الذهب، نتيجة التأثر بالأسعار العالمية.

وسجلت الأسعار ارتفاعًا جديدًا، إذ بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، يوم الاثنين، 73.8 دينارًا للبيع لدى محلات الصاغة، مقابل 71.3 دينارًا للشراء.

– أسعار الذهب لعيارات أخرى:

العيار السعر للبيع السعر للشراء

24 84.5 82.0

21 73.8 71.3

18 65.3 60.8

14 49.8 45.2

| احتياطيات الذهب في الأردن

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن قيمة احتياطيات الذهب وصلت إلى مستوى قياسي جديد، مسجلة 8.042 مليار دولار حتى نهاية آب 2025، في حين بلغ حجم الاحتياطيات حوالي 2.332 مليون أونصة.

كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية من العملات الصعبة لتصل إلى 22.758 مليار دولار، كافية لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.7 شهور.

| أسعار الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا غير مسبوق، مدفوعة بضعف الدولار وتراجع عائدات السندات، وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.4% ليصل إلى 3651.38 دولارًا للأوقية.

العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر صعدت إلى 3690.90 دولارًا بنفس النسبة.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة، بما في ذلك أسعار المنتجين وأسعار المستهلكين.

ومنذ بداية عام 2025، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 38% بعد قفزة بلغت 27% في 2024، مدعومة بتراجع الدولار، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والسياسات النقدية التيسيرية، وحالة عدم اليقين العالمي