انطلاق حملات نظافة شاملة في عجلون لتعزيز السياحة والبيئة

16 ثانية ago
انطلاق حملات نظافة شاملة في عجلون لتعزيز السياحة والبيئة

وطنا اليوم:أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة عجلون والبلديات والجهات الرسمية والأهلية حملة نظافة شاملة تحت شعار “بيئتنا مسؤوليتنا”، بهدف الحفاظ على جمالية المواقع السياحية والبيئية بالمحافظة.
وأكد المحافظ نايف الهدايات أن هذه الحملات تأتي انسجاماً مع النمو السياحي الذي تشهده عجلون، مشدداً على أهمية تضافر الجهود لمواجهة السلوكيات السلبية مثل ترك المخلفات في المتنزهات.
وشملت الحملة مناطق متعددة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، فيما أعلنت مديرية البيئة عن برنامج حملات قادم يمتد حتى تشرين الأول، يغطي مواقع سياحية وأثرية بارزة في المحافظة.


