الجغبير: تعديل أسس إيصال الكهرباء على حساب فلس الريف يدعم الصناعة الوطنية

28 ثانية ago
الجغبير: تعديل أسس إيصال الكهرباء على حساب فلس الريف يدعم الصناعة الوطنية

وطنا اليوم:ثمّن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن قرار مجلس الوزراء تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف، بهدف دعم المصانع وتقليل كلف الإنتاج عليها، حيث شمل القرار المصانع داخل المدن الصناعية وخارجها، مشيدا بجهود وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعادية، التي أثمرت عن صدور هذا القرار الذي يصب في مصلحة الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

واضاف الجغبير أن القرار يأتي استكمالاً للقرارات السابقة التي تسعى للمساهمة في إيصال التيار الكهربائي للمصانع داخل المدن الصناعية وأيضاً المصانع خارج مناطق التنظيم، ويشمل القرار دعم التوسع في المصانع القائمة، أو المصانع الجديدة التي ستنشأ، والتي سيتم تقليل كلف إيصال التيار الكهربائي عليها من خلال فلس الريف، وبما يسهم في تشجيعها على التوسع بأعمالها، وبالتَّالي المساهمة في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج للقطاع الصناعي.
واوضح القرار ان مثل هذه القرارات تساعد المستثمرين والصناعيين على التوسع والتطوير في خطوط الإنتاج، بما يشكل حافزا إضافيا لتوسعة مشاريعهم دون أعباء إضافية، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من المستثمرين في القطاع الصناعي.

وأكد الجغبير، ان القرار يشير الى إدراك الحكومة لأهمية دعم تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، وكذلك ادراكا للدور الهام الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة الأردنية، حيث سبق للحكومة أن اصدرت العديد من القرارات التي تصب في صالح الصناعة الأردنية، مما يثبت حرصها على ترجمة مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي على ارض الواقع.


