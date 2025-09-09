بنك القاهرة عمان
بنك ABC في الأردن يعزز الوعي الصحي لموظفيه من خلال يوم طبي شامل‎

3 ساعات ago
بنك ABC في الأردن يعزز الوعي الصحي لموظفيه من خلال يوم طبي شامل‎

وطنا اليوم:في إطار حرصه على صحة ورفاهية موظفيه وتعزيز بيئة عمل مثالية، نظم بنك ABC في الأردن يوماً طبياً شاملاً لجميع موظفيه، شمل فحوصات واستشارات طبية متخصصة في مختلف المجالات الصحية. وقد تضمنت الفحوصات قياس ضغط الدم ومستويات السكر والكولسترول، إضافة إلى فحوصات العيون والأسنان، إلى جانب تقديم نصائح حول التغذية الصحية وأسلوب الحياة المتوازن.

وأكد سعادة السيد جورج فرح صوفيا المدير العام لبنك ABC في الأردن أن صحة الموظفين ورفاهيتهم تمثل حجر الأساس في استراتيجية البنك، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس التزام البنك العميق بصحة الموظفين، وتحفيز الإنتاجية، وتعزيز رضا الموظفين. وأضاف أن هذه المبادرة تهدف أيضاً إلى رفع مستوى الوعي الصحي بين الموظفين وتشجيعهم على تبني ممارسات حياتية سليمة، بما يساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين جودة حياتهم اليومية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج المستمرة التي ينفذها البنك لدعم الموظفين وتوفير بيئة عمل إيجابية، بهدف تعزيز الصحة والرفاهية، وإثراء تجربة الموظفين المهنية والشخصية على حد سواء.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.


