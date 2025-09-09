توجه لإدخال مركبات السياحية مخصصة لذوي الإعاقة قريبا

وطنا اليوم:قال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكّوبة، إن النقابة بصدد إدخال مركبات سياحية مخصصة لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير خدمات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.

وأضاف عكّوبة،، أن تفعيل خدمة تأجير المركبات السياحية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من شأنه أن يُسهم في إنعاش قطاع تأجير السيارات وزيادة نسب الإشغال، لافتًا إلى أن هذه الخدمة تستهدف السياح ذوي الإعاقة القادمين إلى الأردن بقصد السياحة أو العلاج، مما يسهل عليهم التنقل وإنجاز مهامهم بسهولة ويسر.

وحول أداء القطاع في الفترة الأخيرة، أوضح عكّوبة أن نسب إشغال السيارات السياحية تراجعت خلال الأسبوع الماضي إلى ما بين 30% و40%، تزامنًا مع نهاية موسم السياحة الصيفي وعودة المغتربين، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يُعد طبيعيًا ضمن الدورة الموسمية للنشاط السياحي.

وأشار إلى أن موسم الصيف، الذي امتد من مطلع تموز حتى نهاية آب، شهد انتعاشًا ملحوظًا في إشغال السيارات الصغيرة بنسبة وصلت إلى قرابة 70%، في حين لم تتجاوز نسبة إشغال السيارات الكبيرة 10%، نتيجة تراجع الطلب وارتفاع كلف المحروقات.

وبيّن عكّوبة أن نسب الإشغال قبل موسم الذروة لم تتجاوز 20%، متأثرةً بحالة الركود التي فرضتها الحرب على غزة، والتوترات الإقليمية، وتراجع السياحة الأجنبية.

وأضاف أن عدد السيارات السياحية المسجلة انخفض من 14,300 مركبة إلى قرابة 10,700 مركبة، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي ألمّت بالقطاع وإغلاق عدد من المكاتب، مما أدى إلى حدوث فجوة بين العرض والطلب، إلا أن بعض المكاتب تمكنت من تغطية كامل الطلب بنسبة 100% خلال فترات الذروة.دعوات لتنظيم القطاع وتحديد مرجعية

وفيما يتعلق بالإطار التنظيمي، أكد عكّوبة أن النقابة تلقت وعودًا من الجهات الحكومية بتحديد مرجعية رسمية واضحة لقطاع تأجير السيارات السياحية، سواء عبر إدراجه تحت مظلة النقل السياحي أو النقل العام، مما سيسهم في تنظيم القطاع ومنحه الدعم اللازم أسوة بالقطاعات المشابهة.

وأوضح أن حجم استثمارات القطاع تراجع من نصف مليار دينار إلى قرابة 400 مليون دينار، رغم أن القيمة المضافة لا تزال تُقدَّر بقرابة 90.5 مليون دينار، مما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.