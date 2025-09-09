بتمويل من شركة القوسفات .. الأشغال تنجز مشروع طريق الجفر – مناجم الشيدية بطول 3 كم

وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال إنشاء الطريق الذي يربط لواء الجفر بمناجم الشيدية التابعة لشركة الفوسفات الأردنية، بطول يقارب ثلاثة كيلومترات، وبتكلفة إجمالية بلغت 407 آلاف دينار، بتمويل كامل من شركة الفوسفات.

وتضمنت أعمال المشروع إعادة إنشاء الطريق بالكامل، بما يشمل الحفريات والردم، وتنفيذ طبقات متعددة بدءًا من طبقة ما تحت الأساس وطبقة الأساس، وصولًا إلى تنفيذ طبقة رابطة من الخلطة الإسفلتية بسماكة 7 سم، وأخرى سطحية بسماكة 6 سم، بعد عملية الدحل. كما شملت الأعمال تعزيز عناصر السلامة المرورية من خلال تركيب الإشارات التحذيرية والإرشادية، والدهانات العاكسة.

وأعرب وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، عن تقديره لدور شركة الفوسفات الأردنية في دعم هذا المشروع وغيره من المبادرات التنموية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية.

ويأتي تنفيذ هذا الطريق استكمالًا للمشاريع التي تنفذها الوزارة في المنطقة، خاصة مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق معان – الشيدية – المدورة، الذي أنهت فيه الوزارة أعمال المرحلتين الأولى والثانية بطول إجمالي بلغ 62 كلم، فيما يجري العمل على المرحلة الثالثة بطول 25 كلم، تمتد من مركز حدود المدورة باتجاه مدينة معان.

وتواصل وزارة الأشغال جهودها لتحسين وتطوير شبكة الطرق في المملكة، ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم البيئة الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية عبر طرق آمنة ومتطورة.