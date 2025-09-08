مندوباً عن جلالة الملك وولي العهد..العيسوي يعزي عشيرتي الحميمات والشياب

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي ، واجب العزاء إلى عشيرتي الحميمات والشياب.

ففي قضاء ماعين بمحافظة مادبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم سامي مضفي الحميمات، تعازي ومواساة جلالة لملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة الحميمات، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة الفيصلية (دوار الطيارة) ، بمحافظة مادبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج عبدالله زعل الشياب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشياب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ مادبا حسن الجبور.