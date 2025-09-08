رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً تربوياً من مديرية التربية والتعليم المزار الشمالي

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدًا تربويًا من مديرية التربية والتعليم للمزار الشمالي، حيث استعرض العيسوي جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة التحديث ومواقفه تجاه قضايا امته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال العيسوي إن جلالة الملك أطلق، منذ توليه أمانة المسؤولية، مسيرة إصلاحية متكاملة لبناء دولة حديثة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصون المكتسبات الوطنية.

وأشار إلى أن جلالته وسمو الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوليان الشباب اهتمامًا خاصًا، معتبرين إياهم الثروة الحقيقية ومحرك نهضة الأردن، ويسعون لفتح الآفاق أمامهم في مجالات التعليم والتدريب والابتكار.

وأكد العيسوي ان الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى واحة استقرار ومنارة للتحديث والإصلاح، مشددًا على أن الموقف الأردني الصلب جعله صوتًا حرًا في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها فلسطين والقدس.

وخلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، سلم الوفد وثيقة تأييد ودعم لجلالة الملك، موقعة من قيادات تربوية وتعليمية وإدارية، بالإضافة إلى المشاركين في المؤتمر الطلابي السياسي الثاني الذي نظمته المديرية، مما يعكس الدعم الوطني الموحد لمواقف القيادة الهاشمية.

وخلال اللقاء، أكد أعضاء الوفد أن الأسرة التربوية، من طلبة وأعضاء هيئة تدريس، تستلهم من جلالة الملك وولي العهد الفكر والقدوة، مشيرين إلى الأوراق النقاشية الملكية التي تشكل خارطة طريق واضحة للسير على خطى جلالتهما في مسيرة البناء والإصلاح.

وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بقيادة جلالة الملك الحكيمة، داعمين لمواقف ورؤى جلالة الملك سواء على الصعيد الوطني او تجاه قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقطاع غزة، متمسكين بالثوابت الوطنية.

وأشاروا إلى أن المسيرة التربوية تمضي نحو الأفضل، حيث يظهر الطلبة مستوى عاليًا من الوعي والإدراك السياسي .

كما استعرضوا بعض الفعاليات والأنشطة التي تم تنظيمها، وتطلعاتهم المستقبلية، بهدف تعزيز الوعي الوطني والسياسي، وتعميق الانتماء للوطن والقيادة الهاشمية.