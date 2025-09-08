بنك القاهرة عمان
الملك يزور مطار الملكة علياء الدولي ويطلق مشروعين جديدين

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، مطار الملكة علياء الدولي، وأطلق مشروعين جديدين يهدفان إلى تعزيز دور الأردن كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والشحن الجوي وتدريب الطيران وصيانة الطائرات.
واستهل جلالة الملك الزيارة بوضع حجر الأساس لمركز عمليات الشحن الجوي التابع للملكية الأردنية، وهو جزء من مشروع لتطوير عمليات قسم الشحن لتعزيز قدرة الأردن على تلبية متطلبات النمو المتزايد في قطاع الخدمات اللوجستية، باستثمار يقارب 40 مليون دولار.
واستمع جلالته إلى شرح قدمه الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي عن المشروع الذي يقدم حاليا خدمات الشحن الجوي لمختلف أنواع البضائع إلى 54 وجهة عالمية، لا سيما المواد الطبية والمواد سريعة التلف والبضائع عالية القيمة.
واطلع جلالة الملك على الخطط المستقبلية لتوسيع عمل المركز وتطوير عمليات الشحن.
وافتتح جلالته مبنى “هنجر 7” الجديد للشركة الأردنية لصيانة الطائرات (جورامكو)، واستمع إلى إيجاز من الرئيس التنفيذي للذراع الهندسي – دبي لصناعات الطيران جيف ويلكينسون، عن خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التي تقدمها الشركة لأكثر من 60 شركة طيران دولية.
وتتجاوز المساحة الإجمالية للمبنى الجديد 12 ألف متر مربع، وأنشئ باستثمار يبلغ 30 مليون دولار بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للشركة لتصل إلى 240 طائرة بمختلف الأحجام.
وتمتد منشآت جورامكو الحالية على مساحة 257 ألف متر مربع، وتشمل 6 هناجر طائرات، و22 خط صيانة، بالإضافة إلى عشر ورش عمل.
وتطرق الإيجاز إلى “أكاديمية جورامكو”، وهي مركز تدريبي متخصص في صيانة الطائرات وإصلاحها يقدم برامج أكاديمية تجمع بين الجوانب النظرية والعملية، ومنها برنامج بكالوريوس في هندسة الطيران/ الصيانة، بالتعاون مع الجامعة الأردنية.
كما شملت جولة جلالة الملك في المطار، الشركة الأردنية لتدريب الطيران والتدريب التشبيهي، إذ اطلع جلالته على عمل الشركة في مجال تدريب الطيارين والطواقم في شـركات الطيران المحلية والإقليمية باستخدام أنظمـة الطيران التشبيهي.
ووفق شرح قدمه الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، نفذت الشركة، وهي الذراع التدريبي للملكية الأردنية، أكثر من 14 ألف ساعة تدريبية خلال العام الماضي، مما يعكس مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد في تدريب الطيران.
وجال جلالته في مرافق الشركة، واطلع على جهاز المحاكاة والتدريب التشبيهي الجديد “جهاز محاكاة الطيران الكامل لطائرة إمبراير E2” المعتمد من وكالة سلامة الطيران الأوروبية.
ورافق جلالة الملك خلال الزيارة مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.


