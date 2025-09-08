شاهد بالصور : مؤتمر مستقبل السياحه ينطلق في العقبه برعاية وزير السياحه

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي”رمزي” المجالي “انه رغم التحديات التي تمر بها المنطقة، أثبتت العقبة قدرتها على الصمود والإنجاز. فقد استقبلت فنادقها حتى نهاية تموز أكثر من 532 ألف زائر بزيادة نسبتها 13% عن العام الماضي.

وأضاف خلال افتتاح مؤتمر مستقبل السياحة “الرؤية الاستراتيجية للسياحة في الاردن “الذي تنظمه شركة رمال البترا للتدريب والتنمية بحضور محافظ العقبة ايمن العوايشه ومفوض السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي ان نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت إلى 47% مقارنة بـ39%. كما سجل مطار الملك حسين الدولي أكثر من 106 آلاف مسافر بزيادة 11%، وبدأنا نشهد عودة قوية للبواخر السياحية بعد التوقف شبه الكامل في 2024، حيث استقبلنا 10 بواخر حملت ما يزيد عن 19,700 راكب. هذه الأرقام تتحدث عن نفسها، وتؤكد أن العقبة تنهض سريعًا”.

وأشار الى ان هذه النجاحات الملموسة لم تأتِ من فراغ، بل كانت ثمرة رؤية استراتيجية ومشاريع متكاملة وضعتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في صميم عملها.

وزاد إن انعقاد هذا المؤتمر في العقبة ليس صدفة، فالعقبة اليوم تشكّل الوجهة الأولى في المثلث الذهبي (العقبة – وادي رم – البتراء)، وهي القلب النابض للسياحة الوطنية. ومن هنا، ننطلق برؤية استراتيجية تجعل العقبة أكثر من مجرد وجهة شاطئية، لتكون مركزًا عالميًا للمؤتمرات والمعارض، وميدانًا مفتوحًا للتجارب السياحية الفريدة والفعاليات الشبابية.

واشار المجالي ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وضعت في صميم رؤيتها أن تكون نموذجًا قياديًا للتنمية المستدامة، وأن تعزز ممارسات الاقتصاد الأزرق والأخضر في مختلف القطاعات، بما يوازن بين حماية البيئة وتنمية السياحة والاستثمار.

وبين انه من هذا المنطلق، جاء تطوير مشاريع نوعية مثل مركز العقبة الدولي للمعارض، ومشروع عين العقبة، والتوسعة الجديدة لمرصد طيور العقبة، ومضمار سباق السيارات Formula ، ومتحف الطائرات ومتحف التراث العقباوي ومتحف بيت الشريف حسين بن علي، إلى جانب المسارات السياحية في الحميمة، وكلها مشاريع تسعى لتكامل التجربة السياحية وتعزيز جاذبية العقبة ووادي رم.

وأكد المجالي ان من الركائز التي توليها السلطة أولوية قصوى وبرؤيا جلالة الملك وبتوجيهات سمو ولي العهد هي تمكين الشباب، فالسياحة هي أحد أكبر القطاعات المشغِّلة للوظائف بنسبة تتجاوز 40%. ومن هنا خصصت السلطة الجزء الأكبر من برامجها التدريبية لتأهيل المئات من شباب وشابات العقبة في تخصصات الضيافة الفندقية، من الدوائر الأمامية، وخدمات الغرف، والطهي، والطعام والشراب، وحتى الإنقاذ البحري. وفي المرحلة المقبلة سنضيف برامج لتعلم اللغات الأجنبية كالإنجليزية والألمانية والروسية والصينية، إلى جانب تطوير برامج للغوص التجاري وتأهيل الأدلاء السياحيين، ليكون شباب العقبة على أتم الاستعداد لخدمة زوار العالم والانخراط في العمل السياحي.

وفي مجال السياحة الشبابية قال المجالي انه سيتم تفعيل نادي الرياضات البحرية ونادي الرياضات الجوية والفعاليات الشبابية وبالاضافة الى المسابقات والمنافسات والمباريات الشبابية المختلفة.

أما في مجال الفعاليات، لفت الى ان العقبة رسخت لنفسها مكاناً بارزاً في المنطقة عبر “رزنامة فعالياتها” الغنية والمتنوعه على مدار العام لجذب السياحه المحلية والإقليمية. وتستعد لاستضافة واحد من أهم المؤتمرات العالمية المتخصصة في سياحة الأعراس، لنضع العقبة على خارطة العالم كوجهة متميزة لهذا النوع الجديد من السياحة. وكما يبرز وادي رم اليوم كموقع عالمي لتصوير الأفلام، مما يعزز من تنوع منتجاتنا السياحية ويضيف قيمة استثنائية لاقتصاد المنطقة

وأكد المجالي ان العقبة ليست فقط الواجهة السياحية الأولى للأردن، بل هي رافد أساسي للاقتصاد الوطني من خلال منظومة الموانئ المتكاملة، التي تتناول نحو 90% من صادرات المملكة وأكثر من 70% من وارداتها، مما يجعلها شريان حياة اقتصادي للملكة إلى جانب كونها وجهة سياحية.

ونوه الى ان ما يميز العقبة، إلى جانب مشاريعها ومنتجاتها، هو بساطتها وأصالتها وناسها الطيبين. فهي “على طبيعتها” تبهر الزائر بكرم الاستقبال وحفاوة الضيافة، ببحرها وجبالها، وبحياتها النابضة على مدار العام.

وأكد المجالي التزام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدعم مثل هذه المؤتمرات والمبادرات، والعمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لابتكار تجارب جديدة تُطيل إقامة السائح وتغني تجربته.

من جانبه لفت رئيس لجنة السياحة والأثار النيابية النائب وصفي حداد ان العقبة تتوفر فيها اهم عناصر السياحة وهذا يعزز السياحة الخارجية والمحلية فيها مشيرا الى ان اللجنة ومن خلال زياراتها لمحافظات المملكة قدمت توصيات للحكومة للاهتمام بالقطاع السياحي .

وأضاف ان السياحة تعتبر من أعمدة الاقتصاد الأردني ولها دور كبير في الناتج المحلي الاردني لذا وجب تعزيز دور هيئة تنشيط السياحة ودور صندوق المخاطر السياحية ومواجهة التحديات المستقبلية للسياحة بقوة في ظل الظروف الجيوسياسية التي تمر بالمنطقة وتطوير القطاع السياحي بتكاملية وعمل جماعي .

من جانبه أكد أمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور فادي بلعاوي في كلمته مندوبا عن وزير السياحة والأثار الدكتور عماد الحجازين ان قطاع السياحة في الاردن يحظى باهتمام ورعاية خاصة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد الأمير الحسين انطلاقا من قناعة راسخة بأن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي بل هي جسر للتنمية المستدامة ووسيلة لتعزيز مطانة الأردن عالميا.

وأضاف ان الحكومة الأردنية اعتبرت السياحة أهم محركات رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2033 وقطاعا رئيسيا لقيادة النمو وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات .

وقال ان الوزارة أقرت صندوق المخاطر بصياغة جديدة تحت مسمى صندوق تنمية السياحة واعدت رؤيتها الاستراتيجية للسياحة في الاردن بما ينسجم مع المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 والتي تقوم على سبعة محاور رئيسية هي تطوير المنتج السياحي والاصلاحات والتحول الرقمي والتسويق والترويج وادارة الموارد البشرية وادارة وحماية التراث والاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية .

وأشار الى ان هذه المحاور لا تمثل خطة قطاعية فحسب بل هي جزء لا يتجزأ من رؤية وطنية شاملة تقودها الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك وسمو ولي العهد حيث تسهم السياحة في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة وابراز صورة الاردن المشرقة على الساحة العالمية .

بدوره أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر النائب الدكتور حسين العموش أهمية الوصول الى حياة كريمة للمواطنين من خلال استثمارهم في السياحة كون الأردن يزخر بمواقع سياحية وأثرية مميزة خاصة في مناطق القرى والأرياف .

وأشاد بجهود وزارة السياحة والأثار وهيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخططهما في الترويج والتسويق للسياحة الأردنية على المستوى المحلي والخارجي .

وناقش المؤتمر في جلسته الاولى التي تراسها الاستاذ نبيل غيشان الاتجاهات العالمية في السياحة وشارك فيها وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس والنائب وصفي حداد وامين عام الوزاره فادي بلعاوي ومدير عام هيئة تنشيط السياحة والدكتور محمد الرواشدة المستشار الاقتصادي الاسبق في الديوان الملكي

وناقشت الجلسة الثانية التي ترأسها وزير الاعلام الاسبق الاستاذ سميح المعايطه الهوية السياحية في االاردن بمشاركة مفوض سلطة اقليم البترا يزن محادين ومفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة العقبة الدكتور ثابت النابلسي والدكتور رافع الطاهات من القطاع السياحي والباحث في مجال الاقتصاد والطاقة عامر الشوبكي .

ويستكمل المؤتمر في الجلسات المسائية لليوم الاول والثاني عددا من أوراق العمل المتخصصة في المجال السياحي