ولي العهد يوجه إلى بحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية

وطنا اليوم:تابع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، اليوم الاثنين، سير العمل بمشاريع المجلس.

وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء جعفر حسان، رئيس المجلس، استعراض مخرجات منتدى المستقبل 2025 الذي عقده المجلس، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي.

وأوعز سموه بضرورة إنجاز مشروع التوقيع الرقمي من خلال وزارة العدل، مشيرا إلى أهمية التوسع بالخدمات الحكومية الإلكترونية على تطبيق سند، بما يسهم في توفير الخدمات بكل يسر وسهولة.

ووجه سمو ولي العهد المجلس إلى بحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية