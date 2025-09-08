بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ولي العهد يوجه إلى بحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية

22 ثانية ago
ولي العهد يوجه إلى بحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية

وطنا اليوم:تابع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني، ولي العهد، خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، اليوم الاثنين، سير العمل بمشاريع المجلس.
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس الوزراء جعفر حسان، رئيس المجلس، استعراض مخرجات منتدى المستقبل 2025 الذي عقده المجلس، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي.
وأوعز سموه بضرورة إنجاز مشروع التوقيع الرقمي من خلال وزارة العدل، مشيرا إلى أهمية التوسع بالخدمات الحكومية الإلكترونية على تطبيق سند، بما يسهم في توفير الخدمات بكل يسر وسهولة.
ووجه سمو ولي العهد المجلس إلى بحث استخدام التكنولوجيا لمعالجة الازدحامات المرورية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:10

بعد عملية القدس.. الرئاسة الفلسطينية تدين استهداف المدنيين

15:03

رئيس الأعيان يدعو لدعم أصحاب المنشآت السياحية وإعادة النشاط للقطاع

14:57

الأمن يحذر: عدم تثبيت حمولات مركبات الشحن مخالفةً تهدد الأرواح والممتلكات

14:53

UWallet تعزز الشمول المالي والرقمي كشريك استراتيجي في أول معرض تعليمي لـ “ماينكرافت” بالأردن

14:20

كسب القلوب أولى من كسب المواقف

14:17

مقتل 4 جنود في انفجار عبوة ناسفة بدبابة شمالي قطاع غزة

14:08

ضبط اعتداءات مائية في الزرقاء تزود 50 منزلًا بشكل غير قانوني

14:06

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

14:04

تجديد تعيين الأستاذ الدكتور مياس الريماوي نائبًا لرئيس جامعة البترا للشؤون الأكاديمية

14:03

الأردن وإسرائيل: علاقة على حد السيف

14:00

عبد المنعم الزعبي مديرا لإدارة السياسات الاقتصادية في الديوان الملكي

13:57

رفض عربي وإسلامي لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين

وفيات
وفيات الاثنين 8-9-2025وفيات الأحد 7-9-2025وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكوروفيات الجمعة 5-9-2025وفيات الخميس 4-9-2025